Dos niños, de 4 y 6 años, y dos adultos, heridos tras una colisión entre un autobús y un coche en Zamora

Cuatro personas han resultado heridas este lunes en una colisión entre un autobús y un turismo en el kilómetro 77 de la autovía A-62, a la altura de Palacios de Sanabria, en sentido Benavente. Entre los heridos se encuentran dos adultos, de 42 y 46 años, y dos menores de 4 y 6 años.

La llamada de alerta al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León, a las 16.14 horas, indicaba inicialmente que no había heridos.

Sin embargo, tras llegar al lugar, la Guardia Civil de Tráfico de Zamora solicitó asistencia sanitaria para los ocupantes del turismo, que presentaban lesiones a causa del impacto de los airbags.

Entonces, Emergencias Sanitarias del Sacyl movilizó dos ambulancias para atender a los heridos. Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato hasta el punto del accidente, donde prestaron asistencia a los cuatro afectados.