Ecocultura cierra con 20.000 visitantes y se consolida como referente del sector ecológico del noroeste de España

Ecocultura se consolida como una de las citas de referencia del sector ecológico en el noroeste peninsular. La XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos ha clausurado sus puertas después de tres días de celebración en el recinto ferial de Zamora, donde ha recibido a cerca de 20.000 visitantes, registrándose además un incremento de ventas en gran parte de los expositores.

El éxito de la feria subraya el compromiso de Zamora con el sector, provincia que cuenta con 26.000 hectáreas de producción ecológica certificada y 371 operadores, cifras que la confirman como líder regional en el sector ecológico de Castilla y León.

Uno de los principales atractivos del programa fueron las catas de productos de alta calidad como vermuts, cavas, aceites y anchoas, que registraron gran éxito de asistencia.

Los más pequeños fueron protagonistas con las propuestas de educación ambiental del huerto ecológico y los talleres infantiles ofrecidos por Harina Tradicional Zamorana.

La Diputación de Zamora, organizadora del evento, reafirma su "compromiso firme con el desarrollo sostenible, el apoyo a la producción ecológica y la promoción de hábitos de consumo responsables".

Además, las charlas temáticas sobre comercialización y turismo de naturaleza, junto con los showcooking, con la importante labor divulgativa del cocinero Jonathan Garrote acompañado por la música en directo del grupo Suricata Morse, completaron un variado programa de entretenimiento y aprendizaje.

El ambiente festivo alcanzó su punto culminante con una paella popular ofrecida por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, para poner sabor y fraternidad a esta edición.

El broche final a la feria lo pusieron el taller infantil ‘Chocolateando’ y un espectáculo de teatro y baile del dragón que recorrió el recinto, despidiendo a los visitantes tras un fin de semana dedicado a la alimentación sana y el respeto al medio ambiente.

Ecocultura, consolidado tras más de dos décadas, refleja así la apuesta de la institución provincial por impulsar el sector ecológico como motor de crecimiento económico, conservación del medio rural y mejora de la calidad de vida en la provincia.