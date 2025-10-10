Recorre la Vía de la Plata de Sevilla a Compostela en un viaje fotográfico de 150 años con parada en Zamora

La exposición 'Vía de la Plata. Aires del Sur' se adentra en las rutas jacobeas desde Sevilla hasta Santiago de Compostela a través de la fotografía. La muestra propone un recorrido histórico y geográfico que invita a reflexionar sobre la soledad, la distancia y el paso del tiempo mediante un diálogo entre imágenes del pasado y miradas contemporáneas.

La producción es de la Xunta de Galicia y su gestión corre a cargo de la Fundación 'Cidade da Cultura'. La exposición ha sido inaugurada hoy en Zamora por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la directora gerente de la Fundación, Ana Isabel Vázquez, y la comisaria Lucía Laín.

Tras su paso por Santiago de Compostela, Madrid y Cáceres, podrá visitarse en la sala de exposiciones de La Alhóndiga hasta el 3 de diciembre.

Inauguración de la exposición 'Vía de la Plata. Aires del Sur'

La muestra recorre más de 1.000 kilómetros de la Vía de la Plata y ofrece un viaje de 150 años por la historia de la fotografía. Desde las pesadas cámaras con placas de vidrio hasta las instantáneas más actuales, las imágenes muestran la evolución del arte fotográfico y la vida en las localidades atravesadas por este histórico camino.

Lucía Laín y Ana Isabel Vázquez destacaron que la exposición invita a reflexionar sobre “lo que permanece inalterable y lo que ha cambiado”, permitiendo apreciar la diversidad cultural y buscar puntos en común entre Andalucía y Galicia.

La muestra incluye obras de grandes clásicos como Jean Laurent, J. Poujade, José Suárez, Otto Wunderlich o Nicolás Muller. Sus fotografías captan la realidad de pequeñas localidades, algunas desconocidas y otras cada vez más transitadas, y muestran las costumbres y miradas de sus gentes.

También participan premios nacionales de fotografía como Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, junto a autores como Carmenchu Alemán, Ana Turbau, Atín Aya, José Manuel Navia, Luis Vioque, Brais Lorenzo, Antón Buciños, Miguel Muñiz y Vicente Tofiño.

Además, la exposición cuenta con una importante selección de fotografías tomadas en Zamora y su provincia, con la participación de artistas locales. José Antonio Pascual ha sido clave para que este proyecto llegara a la ciudad.

El recorrido no se limita a la fotografía, sino que establece un diálogo con la literatura. Poemas de grandes autores españoles se intercalan a lo largo de las secciones temáticas, enriqueciendo la experiencia visual y emocional del visitante.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, animó a todos los zamoranos a visitar la exposición, destacando que se trata de una muestra "dirigida a todos los públicos que nos conecta con los lugares y las gentes representadas en las fotografías".