Ecocultura, la feria que hizo de Zamora un referente de la ecología nacional con 26.000 hectáreas y 58 explotaciones

La XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos Ecocultura 2025 abre sus puertas desde hoy, 10 de octubre, hasta el domingo 12, en el recinto ferial de Ifeza en Zamora.

La feria reúne a un centenar de expositores de toda España y del norte de Portugal, que representan sectores como alimentos, bebidas, cosmética, bioconstrucción, energías renovables, artesanía y calzado, así como asociaciones de consumidores.

El evento se consolida como un punto de encuentro y un escaparate de la excelencia del sector ecológico, con un programa que incluye conferencias, mesas redondas, talleres formativos, showcooking, catas dirigidas, conciertos y degustaciones populares.

Está pensado tanto para profesionales como para el gran público, con actividades de sensibilización, degustaciones y talleres prácticos.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado que Ecocultura se celebra "en este remodelado recinto de Ifeza con la misma ilusión, con la misma fuerza y con el mismo compromiso que la vio nacer hace 21 años, cuando la ecocultura era algo prácticamente anecdótico".

En esta edición, participan 250 escolares de 12 colegios de la provincia dentro del Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos de la Diputación, como parte de la apuesta por la educación ambiental y la formación de la próxima generación de consumidores.

Además, el domingo se celebrará una gran paella popular ecológica, con raciones para 700 personas, organizada por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana.

Fáundez ha recordado la gran evolución que ha vivido la ecología en Zamora. Y es que en 2004, la provincia contaba con 35 operadores ecológicos y apenas 1.400 hectáreas certificadas; hoy Zamora suma 371 operadores y 26.000 hectáreas en producción ecológica.

Además, el presidente de la Diputación ha detallado que "hace pocos años prácticamente no existía ganadería ecológica", pero a día de hoy, Zamora cuenta con 58 explotaciones. Lo cual coloca a la provincia en tercer lugar en producción ecológica, después de León y Salamanca.

El presidente provincial también ha destacado que Ecocultura no es solo una feria, sino "un espacio de diálogo y aprendizaje, un símbolo de cooperación y unión con nuestros vecinos portugueses, que nos acompañan junto con numerosas comunidades autónomas". La feria mantiene su carácter hispanoluso y se consolida como referente nacional, con expositores fieles desde la primera edición.

Ecocultura 2025

La Diputación, junto con la Junta de Castilla y León, Caja Rural de Zamora y demás entidades colaboradoras, reafirma su compromiso con Ecocultura, que contribuye a fijar población en el medio rural, generar empleo y oportunidades para el campo. Fáundez invitó a todos los zamoranos a visitar la feria "para descubrir, aprender y disfrutar del mundo de la ecocultura".