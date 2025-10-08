Transformación integral de las obsoletas escaleras de Peña Trevinca: mejor accesibilidad, nuevos muros y luz LED

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este miércoles el proyecto para la renovación integral de las escaleras que conectan la calle Peña Trevinca con la calle de la Salud. Las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Una intervención "muy demandada por el vecindario" y dotada con un presupuesto de 160.000 euros, según ha detallado, el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

Novo ha explicado que se trata del primer tramo de un conjunto de siete escaleras del barrio. Este tramo ha sido elegido "por ser el más longitudinal y el que soporta un mayor volumen de peatones a diario".

Entre las principales actuaciones destaca la reorganización del trazado para adaptarlo a los estándares actuales. "Las escaleras fueron construidas en los años 80 y no se ajustan a los criterios de accesibilidad vigentes", ha indicado Novo.

Así que las actuaciones modificarán pendientes y alturas para hacer la subida más cómoda, y se actuará sobre un desnivel de unos 13 metros.

Los muros laterales serán sustituidos por nuevos de hormigón visto, con una albardilla blanca en su parte superior. Sobre ella se instalará un doble pasamanos de acero galvanizado, lo que, según el concejal, permitirá que "toda la estructura perimetral quede completamente renovada".

Otra de las novedades será la iluminación de tiras de LEDs empotradas en los muros. "Aportarán visibilidad y seguridad durante la noche", ha asegurado Novo.

También se renovará el pavimento, sustituyendo el actual suelo de hormigón por un material de tres centímetros de espesor, similar al usado en otras obras como el acceso a la iglesia o las aceras de Entrepuentes.

Los puntos de acceso a cada tramo contarán con un pavimento direccional de tono más oscuro, diseñado para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual.

El Ayuntamiento de Zamora prevé que, una vez se complete este primer tramo, se redacte un proyecto único para las otras seis escaleras de Peña Trevinca, que serán intervenidas en fases posteriores.

El concejal ha subrayado que la renovación de las escaleras de Peña Trevinca "responde a una demanda generalizada de los vecinos" y forma parte del compromiso municipal de "continuar mejorando las infraestructuras de los barrios y avanzar en la transformación urbana de la ciudad".

Además, se trabaja ya en la conexión peatonal entre La Candelaria y la ciudad deportiva, otro acceso deteriorado y con gran demanda vecinal.

Otras actuaciones

Novo también ha avanzado otras actuaciones en la zona. En los próximos días se habilitará el nuevo aparcamiento gratuito de Río Manzanas, con entre 100 y 130 plazas. Asimismo, comenzarán las obras de la zona de esparcimiento de la finca de La Josa, ya adjudicadas y pendientes únicamente del replanteo.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento ha mantenido una línea de colaboración con la asociación vecinal de Peña Trevinca, con talleres participativos para definir los proyectos de renovación de las parteras y zonas verdes del barrio.

Junto a estas actuaciones, el responsable de Obras ha informado de la renovación del colector de la calle Fermoselle, una obra de tres semanas de duración destinada a solucionar problemas de evacuación de aguas.

Además, en el marco del programa ‘Soñando Plazas’, se presentará en breve el proyecto de reforma de la plaza de Canteras del Raposo, en Pinilla.

Novo ha querido recalcar que todas estas pequeñas actuaciones se suman a los grandes proyectos en marcha, como el nuevo parque de bomberos, la trasera de la cárcel, el Banco de España y los parques del Siglo XXI y La Comienda, cuyos procesos de adjudicación se resolverán a mediados de octubre.