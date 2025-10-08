El Ayuntamiento de Zamora pide a los dueños de los locales comerciales que "dejen de especular" con los alquileres

El primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, ha lanzado un mensaje directo a los propietarios de locales vacíos en las principales calles de Zamora.

El edil les ha pedido que "dejen de especular" con los precios de los alquileres y los ajusten a las condiciones reales del mercado de la capital zamorana.

Según Gago, los datos que maneja el Ayuntamiento de Zamora apuntan a un cambio de tendencia. "Parece que algunos propietarios están empezando a darse cuenta de que con los alquileres que estaban poniendo no se iba a ningún sitio", ha señalado.

En determinadas zonas de la ciudad, ha añadido, los precios "están empezando a dar un respiro y una tregua también al comercio local", aunque no es generalizado.

Por ello, el concejal ha insistido en su llamamiento a quienes mantienen locales cerrados "en mitad de una calle comercial con el único propósito de especular".

"Mejor será que adapten los precios al mercado para que alguien pueda acceder, pueda montar un negocio y todos ganemos", ha defendido.

Gago ha subrayado que esta situación perjudica a todos los agentes económicos. Así que ha vuelto a apelar a los propietarios a que cambien su proceder porque así "gana la ciudad porque no tiene un local parado, gana un comerciante que inicia un proyecto de vida aquí en Zamora".

Pero también cree que hay un gran beneficio para el propio propietario, "porque al menos de tener un precio a cero y tener que pagar impuestos sin recibir nada a cambio, pasa a tener un local alquilado".

El responsable de Promoción Económica ha hecho un llamamiento a la "sensatez" y ha recordado que mantener locales cerrados "a precios de alquileres abusivos no sirve para nada".

Como ejemplo de estos elevados precios tenemos el local recientemente cerrado en la calle Santa Clara, 16, que actualmente se alquila por un precio de 3.000 euros al mes. El propietario de este establecimiento pide esta cantidad por 160 metros cuadrados de espacio comercial, dividido en dos plantas (calle y sótano). Es decir, 18,75 euros el metro cuadrado, en una de las vías comerciales más cotizadas de la ciudad, y que albergó Intimissimi y la boutique Alma Mía.

Pero no es siquiera el local más caro por metro cuadrado de Santa Clara. Unos metros más allá, en el número 24, se alquila el local que antaño albergó Óptica Iloga, por 2.900 euros al mes, por 110 metros cuadrados. O lo que es lo mismo, 23,20 euros el metro cuadrado al mes.