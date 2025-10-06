Zamora lidera la renaturalización urbana con un encuentro de ciudades pioneras en infraestructura verde

El Ayuntamiento de Zamora organiza el I Encuentro de Ciudades en Renaturalización dentro del proyecto RenaturaliZA, con apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y financiación de la Unión Europea Next-Generation EU. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía los retos y oportunidades de la renaturalización urbana.

El encuentro, que se celebra los días 9 y 10 de octubre, reunirá a diez ciudades españolas que desarrollan proyectos de infraestructura verde, como Soria, Segovia o Santander.

El objetivo del evento no se limita a la difusión técnica. También pretende informar y sensibilizar sobre los impactos positivos que la transformación de espacios urbanos hacia entornos más biodiversos tiene sobre la ciudadanía y el entorno.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, y se desarrollarán en el salón de actos del Campus Viriato de la USAL. La programación completa está disponible en renaturaliza.es.

El jueves 9, a las 10:15 horas, varias ciudades presentarán sus proyectos, mostrando tanto aciertos como dificultades en su implementación.

A las 12:45, Asier Saiz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León, abordará los problemas de los bosques periurbanos, con especial atención al caso de Valorio.

Por la tarde, a las 17:00, Víctor Colino y Roberto Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, impartirán un taller sobre el impacto de las ciudades renaturalizadas en la salud.

La jornada concluirá con una excursión al bosque de Valorio, que partirá desde el Campus Viriato y permitirá observar proyectos locales de renaturalización de Zamora y la avifauna urbana, que se asienta en esas zonas.

El viernes 10, Leandro del Moral, investigador y catedrático de la Universidad de Sevilla, hablará a las 9:30 sobre los retos de la gestión del agua en entornos urbanos frente al cambio climático.

A las 11:00 tendrá lugar una mesa de debate con Antonio Turiel, Antonio Aretxabala y Maricarmen Tapia, quienes analizarán cómo las crisis actuales afectan a las ciudades y sus infraestructuras verdes, y qué elementos son clave para el desarrollo urbano futuro.

El encuentro concluirá a las 13:00 con la entrega de los premios de los concursos organizados por la Universidad de Salamanca en el marco del proyecto RenaturaliZA, cerrando así dos días de intercambio de experiencias, conocimiento y sensibilización sobre la renaturalización urbana.

"Es una oportunidad para conocer de primera mano lo que se está realizando en otras ciudades de nuestro país", destaca la concejala de Fondos Europeos, Transformación Digital, Prensa y Urbanismo, Ana Belén González.