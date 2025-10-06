Padre Francisco Matilla

Padre Francisco Matilla Claretianos

Zamora

Fallece el padre Matilla, profesor de generaciones de alumnos zamoranos en el Corazón de María

Durante más de 50 años ejerció la docencia en el centro de los Claretianos y siempre fue muy querido por su carácter bueno y cercano.

Francisco Matilla Sánchez, más conocido como el padre Matilla, ha fallecido en León el 5 de octubre de 2025, tal y como ha informado la Congregación de los Claretianos. Nacido en Zamora el 18 de febrero de 1946, desarrolló gran parte de su vida al servicio de la educación y la formación de jóvenes en el colegio Corazón de María de Zamora, donde estuvo presente durante más de 50 años.

Conocido por su carácter "bueno" y cercano, Francisco creció en la calle San Torcuato y fue bautizado en la parroquia de San Vicente. Su vocación claretiana comenzó en el mismo colegio que más tarde recorrería como docente y guía espiritual. Ingresó en la formación misionera en Aranda de Duero entre 1959 y 1962, y profesó en Ciudad Real el 15 de agosto de 1963 bajo la guía del padre Juan de Frutos.

Cursó filosofía en Segovia entre 1963 y 1967 y estudió Teología en Angers (Francia) de 1967 a 1970. Ordenado sacerdote en Colmenar Viejo el 19 de marzo de 1972, inició su ministerio en Gijón antes de regresar a Zamora en 1973, ciudad en la que desarrolló toda su carrera educativa y pastoral hasta abril de 2024.

Licenciado en Ciencias de la Educación en 1983 y con diploma en lengua francesa, el padre Matilla impartió principalmente clases de Lengua en primaria y secundaria, además de dirigir catequesis, coordinar pastoral y ejercer como superior y ecónomo local.

Su compromiso con los alumnos se mantuvo hasta su jubilación, dejando una profunda huella en varias generaciones de zamoranos.

En sus últimos años, un progresivo deterioro cognitivo obligó a su traslado desde Zamora a la comunidad asistencial de León en abril de 2024.

Tras complicaciones derivadas de una neumonía, falleció al atardecer del domingo 5 de octubre. Los claretianos encomiendan al padre Matilla al Señor "para que lo acoja en su Reino y pueda descansar en los brazos de la Madre".

El funeral se celebrará en la capilla de la Casa de Ejercicios de León el martes, 7 de octubre, a las 11:30 horas, tras lo cual se procederá a la incineración de sus restos.