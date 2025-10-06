Fallece el padre Matilla, profesor de generaciones de alumnos zamoranos en el Corazón de María

Francisco Matilla Sánchez, más conocido como el padre Matilla, ha fallecido en León el 5 de octubre de 2025, tal y como ha informado la Congregación de los Claretianos. Nacido en Zamora el 18 de febrero de 1946, desarrolló gran parte de su vida al servicio de la educación y la formación de jóvenes en el colegio Corazón de María de Zamora, donde estuvo presente durante más de 50 años.

Conocido por su carácter "bueno" y cercano, Francisco creció en la calle San Torcuato y fue bautizado en la parroquia de San Vicente. Su vocación claretiana comenzó en el mismo colegio que más tarde recorrería como docente y guía espiritual. Ingresó en la formación misionera en Aranda de Duero entre 1959 y 1962, y profesó en Ciudad Real el 15 de agosto de 1963 bajo la guía del padre Juan de Frutos.

Cursó filosofía en Segovia entre 1963 y 1967 y estudió Teología en Angers (Francia) de 1967 a 1970. Ordenado sacerdote en Colmenar Viejo el 19 de marzo de 1972, inició su ministerio en Gijón antes de regresar a Zamora en 1973, ciudad en la que desarrolló toda su carrera educativa y pastoral hasta abril de 2024.

Licenciado en Ciencias de la Educación en 1983 y con diploma en lengua francesa, el padre Matilla impartió principalmente clases de Lengua en primaria y secundaria, además de dirigir catequesis, coordinar pastoral y ejercer como superior y ecónomo local.

Su compromiso con los alumnos se mantuvo hasta su jubilación, dejando una profunda huella en varias generaciones de zamoranos.

En sus últimos años, un progresivo deterioro cognitivo obligó a su traslado desde Zamora a la comunidad asistencial de León en abril de 2024.

Tras complicaciones derivadas de una neumonía, falleció al atardecer del domingo 5 de octubre. Los claretianos encomiendan al padre Matilla al Señor "para que lo acoja en su Reino y pueda descansar en los brazos de la Madre".

El funeral se celebrará en la capilla de la Casa de Ejercicios de León el martes, 7 de octubre, a las 11:30 horas, tras lo cual se procederá a la incineración de sus restos.