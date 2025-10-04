Fuego en plena A-52: un coche queda reducido a cenizas y las llamas se propagan a la vegetación

Tarde de sobresalto en la autovía A-52, a la altura de Rionegro del Puente. Un turismo ardió este sábado en el kilómetro 50, en sentido Galicia, a la altura de la localidad de Mombuey, y las llamas se propagaron a la vegetación próxima a la calzada, aunque sin causar heridos.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, a partir de las 18.21 horas se recibieron diez llamadas de alerta por el incendio del vehículo, que rápidamente alcanzó la cuneta. Desde la sala de operaciones se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Rionegro del Puente -pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora- y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Los dos ocupantes del coche pudieron salir por sus propios medios antes de que las llamas lo envolvieran por completo, resultando ilesos.

Incendio captado por las cámaras de la Dirección General de Tráfico

Los efectivos del Parque de Bomberos de Rionegro del Puente intervinieron de inmediato para sofocar el incendio, que ya había alcanzado la vegetación adyacente, y realizaron posteriormente las tareas de refrigeración y aseguramiento de la zona para evitar rebrotes y garantizar la seguridad del tráfico en la vía.

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió controlar el fuego sin mayores consecuencias en una jornada de intensa circulación por esta vía que conecta Castilla y León con Galicia.