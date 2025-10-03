Traslado urgente de un hombre que quedó semiinconsciente tras salirse en un camino entre Zamora y Salamanca

Un hombre de 40 años ha resultado herido este viernes tras la salida de vía de un turismo en un camino que une Cañizal (Zamora) con Parada de Rubiales (Salamanca).

El accidente fue comunicado al centro de emergencias 112 de Castilla y León, a las 21.05, quien notificó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, los Bomberos de la Diputación de Toro y Emergencias Sanitarias del Sacyl con una UVI móvil.

Minutos después, el alertante informó de que habían conseguido sacar al herido del turismo, por lo que se anuló la salida de los bomberos.

El varón, que se encontraba semiconsciente y atrapado en el interior del vehículo, fue atendido por los equipos sanitarios y trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.