A 137 kilómetros por hora en la carretera de La Aldehuela: una temeridad que puede llevarle al banquillo

La Policía Municipal de Zamora detectó el pasado 17 de septiembre un vehículo que circulaba a 137 kilómetros por hora en la carretera de la Aldehuela, en un tramo limitado a 50. El exceso de velocidad fue registrado a las 17:58 horas mediante un cinemómetro Velolaser 1.0, según consta en el boletín de denuncia.

La infracción se produjo en el kilómetro 14A de la salida de la ciudad, donde el límite está claramente establecido en 50 kilómetros por hora. La velocidad registrada triplicaba ese margen, superando en más de 80 kilómetros por hora la máxima permitida.

El concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica, David Gago, ha recordado que "donde esté limitada la velocidad a 50 kilómetros por hora, como es el caso en la Ctra de la Aldehuela, a partir de 115 kilómetros por hora, incluida, se instruyen diligencias judiciales".

Gago ha advertido al respecto de que "este tipo de actitudes ponen en serio peligro a conductores, ciclistas y peatones".

Y finalmente, ha recordado además que la Policía Municipal de Zamora "trabaja incansablemente y de manera continua en detectar y evitar este tipo de conductas al volante".