Cuentas saneadas y más de 50 millones en inversiones: el balance económico de la Diputación de Zamora en 2024

Pleno de la Diputación de Zamora del 3 de octubre

La Diputación de Zamora ha cerrado el ejercicio económico de 2024 con una Cuenta General que refleja deuda cero.

Así se ha desgranado en el pleno de este viernes, 3 de octubre, donde se ha dado cuenta de la estabilidad presupuestaria de la institución provincial y una inversión que supera los 50 millones de euros en servicios e infraestructuras.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, ha destacado que este resultado es fruto de una gestión "sólida, eficiente y transparente".

Desde la institución provincial indican que el superávit presupuestario garantiza la estabilidad financiera y refuerza la capacidad de apoyo a los municipios. Faúndez asegura que la ausencia de cargas financieras permite destinar todos los recursos a proyectos de interés general en la provincia.

El tiempo medio de pago a proveedores se situó en menos de seis días, lo que demuestra, según la institución, agilidad en los trámites y confianza con el tejido empresarial de la provincia.

Más de la mitad del presupuesto provincial de 2024 se ha destinado a servicios sociales. Entre ellos destacan la ayuda a domicilio, la atención a mayores, el programa Crecemos y los servicios dirigidos a enfermos psiquiátricos.

La Diputación combina la prestación directa con convenios y gestión indirecta, ampliando la red de servicios sin aumentar la estructura administrativa, según recuerdan.

El programa Crecemos recibió más de un millón de euros, lo que permitió apoyar a familias en el medio rural y reforzar la cohesión territorial. También se mantuvo el respaldo al sector agroganadero con servicios técnicos como la inseminación porcina, en colaboración con cooperativas locales.

La institución provincial subraya que mantiene una estructura de costes equilibrada, centrada en políticas sociales e infraestructuras. Faúndez afirma que los servicios públicos se prestan con niveles de eficiencia "comparables o superiores a la media nacional".

Desde la Diputación señalan que una institución saneada, con gestión responsable y vocación social, "puede invertir en el bienestar de la población, mejorar la calidad de los servicios y reforzar el desarrollo de toda la provincia".

Carreteras

El Pleno de la Diputación también aprobó hoy la mutación demanial subjetiva de varias carreteras provinciales con la Junta de Castilla y León. Con este acuerdo, la Diputación cederá la titularidad de los tramos ZA-P-2315 ZA-702 (La Tabla) - ZA-P-1304 (Villafáfila) y ZA-P-1606 ZA-912 (Ungilde) - Robledo.

A cambio, la Junta transferirá a la institución provincial la titularidad de las carreteras ZA-712 (de Toro a Villardondiego), ZA-623 (de Casaseca de las Chanas a Moraleja), ZA-624 (de N-630 a Pontejos) y ZA-902 (de N-122 a ZA-P-2439).

El presidente, Javier Faúndez, señaló que esta mutación responde a criterios de "operatividad" y permitirá una mejor conservación y mantenimiento de estas vías.

Cesión de la escultura 'Madre e hijo' de Baltasar Lobo

Escultura 'Madre e hijo' de Baltasar Lobo

Igualmente, la institución provincial ha acordado la cesión temporal de la escultura "Madre e hijo" del artista zamorano Baltasar Lobo. La obra formará parte de Esperanza, la XXVIII edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que se celebrará en Zamora entre octubre de 2025 y abril de 2026.

La Diputación considera que con esta decisión se contribuye a poner en valor el legado de Lobo y a reforzar el vínculo entre patrimonio, arte y fe en una cita cultural de proyección internacional. La escultura regresará a la institución provincial al finalizar la exposición.

Concesión de servicios del Teatro Ramos Carrión

Finalmente, el Pleno de la Diputación ha aprobado el expediente de contratación para la gestión y explotación integral del Teatro Ramos Carrión de Zamora, garantizando su funcionamiento, mantenimiento y programación cultural.

El contrato tendrá un importe máximo de 1.443.030,17 euros, de los cuales la Diputación aportará 721.000 euros. Se aprobaron los pliegos técnicos y administrativos, junto con el estudio de viabilidad, y el siguiente paso será la publicación del anuncio de licitación para que empresas interesadas presenten sus propuestas.

El periodo inicial será de dos años, prorrogable tres más, manteniendo el empleo de los actuales trabajadores. La concesión administrativa incluye también la gestión de las salas polivalentes y la terraza mirador.

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, destacó que el Ramos Carrión es "un motor turístico y cultural de toda la provincia de Zamora".