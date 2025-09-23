La Diputación de Zamora refuerza sus equipos de extinción con cinco vehículos y una embarcación para rescates

Consejo Directivo del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil

La Diputación de Zamora ha aprobado una inversión de 1,27 millones de euros destinada a reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos.

El Consejo Directivo del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, presidido por Javier Faúndez, ha dado luz verde a la contratación de cinco vehículos y una embarcación.

El nuevo material se destinará al futuro Parque Comarcal de Toro y al Parque Zona Centro, ubicado en el Parque de Maquinaria de la Diputación en Zamora capital.

El objetivo es modernizar los medios técnicos y mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos en un territorio rural con población dispersa, orografía compleja y diversidad de riesgos.

"Nuestros bomberos profesionales realizan una labor esencial en la provincia. Actúan con eficacia tanto en incendios como en accidentes de tráfico, rescates o situaciones de emergencia en cualquier punto del territorio, y merecen disponer de los mejores medios para garantizar la seguridad de los zamoranos y de quienes nos visitan", ha señalado Faúndez.

Entre los nuevos equipos destaca una autobomba urbana media, equipada con cisterna de 3.500 litros y herramientas de rescate, y se incorporará al Parque Comarcal de Toro. También se destinará al mismo parque una autobomba rural media, con 4.000 litros, tracción total y diseño adaptado a terrenos complicados.

El Parque Zona Centro recibirá una autobomba nodriza pesada con cisterna de 12.000 litros y monitor de extinción, preparada para grandes incendios y para abastecer a otros vehículos. A este mismo parque se asignará un vehículo de mando para la coordinación de intervenciones y la gestión del servicio.

La embarcación neumática semirrígida, equipada con motor fueraborda y porta embarcación, quedará adscrita al Parque Comarcal de Toro, y permitirá a los bomberos actuar en emergencias acuáticas y operaciones de salvamento en la provincia.

Con estas adquisiciones, la Diputación avanza en su estrategia de modernización del Consorcio Provincial de Bomberos.

Este servicio atiende cada año cientos de emergencias que van más allá de la extinción de incendios urbanos. Incluyen rescates en accidentes de tráfico, intervenciones en inundaciones, retirada de elementos peligrosos y apoyo en emergencias de protección civil.

La licitación de los cinco lotes se publicará de inmediato para que los nuevos vehículos y la embarcación estén operativos lo antes posible, garantizando intervenciones más rápidas, eficaces y seguras en todo el territorio zamorano.