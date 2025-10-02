La nueva 'piel' del CB Zamora lucirá la imagen de la Catedral por toda España

El Caja Rural CB Zamora ha desvelado este jueves en la sede de su patrocinador principal, Caja Rural de Zamora, las equipaciones oficiales con las que competirá durante la temporada 25-26.

La técnico de comunicación de la entidad, Laura Huertos, destacó que se trata de "la piel con la que el CB jugará esta temporada 25-26 en el Ángel Nieto y por toda España".

Las nuevas equipaciones integran elementos representativos de la ciudad, como la Catedral de Zamora, y que reflejan la identidad y orgullo zamorano.

Laura Huertos ha querido subrayar la importancia de la colaboración con el club y su ilusión por el inicio de campaña. "Estamos todos emocionados y con muchísima ilusión con el inicio de temporada que ha tenido el club y con las ganas con las que ha comenzado y con las que va a continuar el equipo", ha asegurado.

El concejal de Deportes, Manuel Alonso, resaltó la conexión entre el club y la ciudad y recordó que el primer partido en casa será a las 17.30 en el pabellón Ángel Nieto. Alonso señaló que el CB Zamora promete "buen equipo y buen inicio" y agradeció a los aficionados que llenaron el pabellón la temporada pasada.

Por su parte, el diputado de Deportes, Juan del Canto, quiso destacar el apoyo de la Diputación al club y el ambiente familiar que rodea a los partidos. También ha destacado que gracias al club "se ha vuelto a reactivar el baloncesto en la ciudad como es prueba el estadio que está siempre hasta arriba, siempre lleno, siempre un ambiente de fiesta familiar que Zamora se merece".

Isidro Deza, delegado de Fundación Personas, subrayó la relación con el CB Zamora y agradeció el respaldo de Caja Rural: "Para nosotros es un orgullo formar parte de su equipo, no es casualidad que apoye al CB Zamora, no es casualidad que nos apoye a nosotros en la marcha". Invitó a todos a participar en la cuarenta edición de la marcha hasta Morales del Vino, que se celebra este domingo.

El debut de Colby Rogers

El jugador Colby Rogers ha asistido a la presentación y allí explicó cómo afronta el debut ante la afición y los puntos fuertes del equipo: "Intentamos jugar rápido, tanto ofensiva como defensivamente, llevamos al rival a un estrés por este número de posiciones en el que jugamos, eso junto con la versatilidad de los jugadores es nuestro mayor esfuerzo".

Sobre su adaptación a Europa y la pretemporada, indicó que ha sido "divertida" y le ha permitido aprender y consolidarse en el equipo.

Por su parte, el entrenador Saúl Hernández ha recordado que el club "necesita muchos apoyos, pero algunos tienen que ser más importantes que otros. Vosotros tenéis esa capacidad y habéis decidido apostar por nosotros y no podemos estar más agradecidos", en referencia a Caja Rural de Zamora.

Sobre el debut en casa, dijo que su objetivo es que la afición disfrute de un espectáculo: "Que tengas la certeza absoluta de que vas a ver un grupo de jugadores con la camiseta de tu ciudad dando el 300%".

Hernández ha asegurado que el conjunto se siente "muy queridos y muy apoyados", por la ciudad, y ha recalcado que es gracias a estos apoyos que "una ciudad como Zamora esté disfrutando de un baloncesto y una categoría de altísimo nivel contra otras ciudades con más capacidad".