Guarido, el alcalde referencia de IU: "El Gobierno de España debería haber sido más valiente frente a Israel"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, cree que el Gobierno de España "debería haber sido un poquito más valiente" en lo que se refiere a la protección de la Flotilla Global Sumud, que navegaban hacia la Franja de Gaza, para abrir un corredor humanitario.

La Armada israelí ha interceptado 40 barcos a 80 millas náuticas (128 kilómetros) de la costa, en aguas internacionales. Los barcos pretendían romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

Guarido ha recordado que la flotilla "lo que quiere es llevar materiales humanitarios" a los gazatíes y que su labor tiene también la intención "de poner en evidencia a Israel y decir que la causa palestina es un acto simbólico, es justa y debe de ser un estado tal y como se reconoce por multitud de países ya".

El único alcalde de capital de provincia de Izquierda Unida ha criticado la actuación del Gobierno español, señalando que "lo que debería de hacer el gobierno de España con el barco que mandó es tener más protección sobre estos actos humanitarios que tratan de poner en evidencia el genocidio que está haciendo Israel y la justicia de la causa palestina".

Aunque, Guarido también comprende la posición del Gobierno de "no querer entrar en más conflictos con Israel". Pero insiste en que "si no se es valiente y se hace frente con muchos medios, no solamente con actos simbólicos sino también con actos de protección sobre esos símbolos como era la flotilla, vamos a adelantar poco".

Cabe recordar que Israel ha detenido a varios españoles que viajaban en la Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, un diputado de Compromís, dos dirigentes de Podemos y varios activistas.

El alcalde también rechaza la idea de que un apoyo más firme podría derivar en un conflicto bélico, sino que lo que se provoca es "si los barcos que van a proteger a esta flotilla no les acompañan un poco más, le estamos dando la razón a la fuerza de Israel", ha asegurado.

Sobre la implicación del Ayuntamiento de Zamora, Guarido indicó que Izquierda Unida apoya todas las manifestaciones convocadas contra el bloqueo y el genocidio. De hecho, su formación ha convocado a nivel nacional una concentración para hoy, 2 de octubre, a las 19 horas, que en Zamora se celebrará en la plaza de la Constitución.

Sobre esto, el alcalde ha confirmado el apoyo institucional y político a la causa palestina, asegurando que "cualquier manifestación es apoyada por supuesto por Izquierda Unida en su finalidad, que estamos manteniendo hasta ahora".

Salvoconducto para el alcalde de Beit-Jala

Guarido también ha explicado que ha emitido un "salvoconducto" para que el alcalde de Beit-Jala, en Cisjordania, Issa Kassis, pueda visitar la capital zamorana a finales de octubre. La razón es que esta ciudad palestina firmará un hermanamiento con Zamora, en apoyo a la causa palestina.

"No nos han dicho que no pueda salir de allí, la situación es muy delicada, pero la idea es que va a venir", ha asegurado Guarido. Pero, aún así ha firmado dicho documento "para que pueda dirigirse a cualquier consulado de España y que le faciliten todo lo posible el que pueda venir".

La firma del hermanamiento se realizará el último viernes de octubre y el sábado se celebrarán actividades en la Plaza Mayor. "Promocionaremos algunos productos que ellos puedan traer, lo que ya supone un gran esfuerzo", ha explicado.

Beit-Jala es una ciudad muy turística que centra su producción en agricultura, aceite y vino. "Habrá degustaciones y exposiciones de trajes típicos. Son actividades sencillas, pero valiosas por el esfuerzo que ellos realizan para participar", ha añadido.

Guarido señaló que el hermanamiento y las actividades buscan dar visibilidad a la causa palestina y apoyar la reivindicación de un Estado reconocido. "Es un apoyo a lo que está pasando y dar visibilidad a que necesitan un Estado, como ha reconocido ya el Gobierno de España", ha asegurado.

Además, el alcalde de Zamora cree que también servirá para "condenar todo lo que está pasando allí, que es un genocidio clarísimo".