Un empleado queda atrapado bajo un montón de pieles mientras trabajaba en Moralejo Selección

Un trabajador ha resultado herido esta mañana en un accidente laboral ocurrido en la empresa Moralejo Selección, situada en el kilómetro 4,5 de la carretera Zamora-Fuentesaúco, en el término municipal de Arcenillas.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León a las 09.36 horas informaba de que el hombre había quedado atrapado bajo un montón de pieles.

El 112 comunicó el suceso a los bomberos de la Diputación de Zamora, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

Poco después, los alertantes confirmaron que habían conseguido liberar al herido antes de la llegada de los servicios de rescate. Los bomberos, que ya se encontraban muy próximos, continuaron hasta el lugar para comprobar el estado de la zona y prestar apoyo si era necesario.

El trabajador herido recibió atención médica por parte del personal sanitario desplazado. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado en el que se encuentra tras ser atendido.