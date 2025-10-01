El centro de residuos de Zamora, el primero en Castilla y León en adaptarse a la nueva normativa estatal

Visita de Javier Faúndez, Ramiro Silva y José Manuel Jiménez al Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora

El Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora ha completado sus obras de modernización tras diez meses de trabajos y una inversión total de 2.905.470 euros.

Con este proyecto, las instalaciones situadas en el barrio de Carrascal se convierten en las primeras de Castilla y León en adaptarse a la nueva normativa estatal y en una de las más modernas de la Comunidad.

Las mejoras permitirán que el Ayuntamiento de Zamora pueda recoger a partir de ahora la fracción orgánica en el denominado 'contenedor marrón' y trasladarla al CTR para su tratamiento. El centro está ya en funcionamiento tras superar un periodo de pruebas.

Visita de Javier Faúndez, Ramiro Silva y José Manuel Jiménez al Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, el presidente del Consorcio Provincial de Residuos, Ramiro Silva, y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, visitaron este miércoles las instalaciones renovadas.

La financiación ha corrido a cargo de la Diputación de Zamora, que ha aportado 2.073.080 euros, y de la Junta de Castilla y León, que ha destinado 832.390 euros. La obra ha sido ejecutada por la empresa Industrias Leblan S.C.

Adaptación a la normativa y modernización

El proyecto responde a la obligación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que impone la recogida separada de los biorresiduos.

La actuación persigue tres objetivos principales: adaptar la planta al tratamiento independiente de la materia orgánica para producir compost, incrementar la recuperación de subproductos reciclables y modernizar unas instalaciones clave antes de la nueva licitación del contrato en 2026.

La reforma ha supuesto una transformación completa del CTR. Se ha dividido el foso en tres bloques para diferenciar los residuos mezclados, los envases y la fracción orgánica.

Se ha habilitado una línea específica para el biorresiduo que lo convertirá en compost de calidad y se han instalado tres separadores ópticos de última generación en sustitución de los antiguos equipos obsoletos.

El centro cuenta además con un nuevo sistema de aire para garantizar la eficacia de los separadores, un separador magnético e inductivo para la recuperación de materiales metálicos y un búnker de acumulación de aluminio.

Visita de Javier Faúndez, Ramiro Silva y José Manuel Jiménez al Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora

Se han construido trojes para restos de poda, instalado un homogeneizador de residuos orgánicos y un nuevo autómata de control en sustitución del anterior ya descatalogado.

El Consorcio Provincial de Residuos prepara nuevas inversiones que reforzarán la recogida selectiva en Zamora. En 2026 está prevista la compra de cuatro camiones para envases y cartón, con un coste de 1,4 millones de euros. Dos de ellos serán bicompartimentados para optimizar rutas y servicio.

Además, antes de que finalice 2025 se completará una auditoría de gestión del CTR con el objetivo de preparar la nueva licitación del contrato de explotación, ya que el actual vence el 6 de mayo de 2026.

Un paso decisivo hacia la economía circular

Javier Faúndez subrayó que esta inversión conjunta de la Diputación y la Junta de Castilla y León permite situar al CTR de Zamora "en la vanguardia tecnológica, garantizando el cumplimiento de la normativa, la mejora de la gestión de residuos y la creación de valor económico a partir del reciclaje".

El presidente provincial señaló también que "estas instalaciones modernizadas son una muestra de la cooperación institucional en favor de un modelo más sostenible, eficiente y comprometido con los objetivos de la economía circular".

Tras la ejecución de este proyecto, Zamora dispone de un centro de referencia en el tratamiento de residuos, que permitirá incrementar las tasas de reciclaje, reducir el impacto ambiental y consolidar un servicio esencial para los municipios de la provincia.

Ayudas a asociaciones de ganaderos y consejos reguladores

Por otro lado, la Diputación Provincial de Zamora ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones de ganaderos que realizan la asistencia técnica del control lechero oficial. La dotación global asciende a 30.000 euros, repartidos entre cinco asociaciones.

Los fondos buscan apoyar los planes de selección y mejora genética del ganado, mejorando la rentabilidad de las explotaciones y contribuyendo al desarrollo rural sostenible en la provincia.

Finalmente, el Área de Desarrollo Económico de la Diputación de Zamora ha aprobado las subvenciones destinadas a Consejos Reguladores, DO, IGP y marcas de garantía vinculadas a la provincia. El presupuesto alcanza los 400.000 euros, con 16 entidades beneficiarias.

Estas ayudas respaldan la labor de promoción, control y comercialización de productos de calidad diferenciada, considerados motor de empleo, turismo y desarrollo rural en Zamora.