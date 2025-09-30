El pleno del Ayuntamiento de Zamora aprueba una modificación de créditos de 7,6 millones para inversiones

Pleno del mes de septiembre en el Ayuntamiento de Zamora Fotografía: Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha celebrado, en la tarde de este martes 30 de septiembre, la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre. Un pleno que se ha saldado con la modificación de créditos por valor de 7,6 millones para inversiones.

En lo que se refiere a los créditos extraordinarios destaca un total de 2,3 millones para el Museo de Baltasar Lobo. También 750.000 euros para sustituir el césped artificial en los campos de fútbol de Valorio.

Además, 100.000 irán destinados a remodelar el estanque en el parque de La Marino o para el paso de vehículos en el arroyo Valderrey, en el barrio de Olivares.

En cuanto a suplementos de créditos destacan los cuatro millones de euros que se destinan a la pavimentación de aceras en los barrios La Candelaria, los Bloques, Pinilla y San Lázaro.

El pleno dio su aprobación a la creación del Consejo Municipal de Mayores y su reglamento interno.

Este nuevo instrumento de participación ciudadana se pone en marcha para garantizar la participación activa de las personas mayores en la vida municipal, mejorar la eficacia de las políticas públicas destinadas a este sector y coordinar recursos y programas para optimizar su impacto social.

Otros puntos abordados en la sesión plenaria de septiembre y que salieron adelante fue el hermanamiento con la ciudad palestina de Beit-Jala; la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de la asociación “Dardera” zamorana y la modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones municipales destinadas a la creación de nuevas empresas.