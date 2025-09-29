Los bomberos del Parque de Benavente interviniendo en un incendio en Villarrín de Campos

Los bomberos del Parque de Benavente interviniendo en un incendio en Villarrín de Campos

Zamora

Susto en Villarrín de Campos por un incendio en tierras de cultivo: una carretera ha tenido que ser cortada por las llamas

Los bomberos de Benavente tuvieron que intervenir en el incendio que llegó a propagarse a una chopera, alcanzando varios árboles caídos.

Más noticias: Nivel 2 por un incendio forestal en Cerezo de Arriba (Segovia): hay amenaza seria para las poblaciones

Publicada
Actualizada

Los bomberos del Parque de Benavente, conveniado con el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido este lunes en un incendio declarado en el término municipal de Villarrín de Campos.

La alerta fue recibida a las 14:18 horas a través del Centro de Emergencias de Castilla y León 112, que informó de un fuego que afectaba a tierras de cultivo ya cosechadas próximas a la carretera y también a una nave ganadera.

Los bomberos actuaron, en un primer momento, en la zona de la carretera y en el frente de las llamas con dirección a la población.

Un incendio en el término municipal de Riello

Posteriormente fueron incluidos en el operativo desplegado por el Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, que movilizó dos helicópteros, dos autobombas, un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y una brigada forestal.

En la extinción también ha participado la Guardia Civil, que se vio obligada a cortar la carretera ZA-P-2316 que une Villarrín de Campos con Manganeses de la Lampreana debido a la presencia de humo y llamas junto a la vía, así como vecinos de la localidad, algunos de los cuales colaboraron con tractores realizando cortafuegos.

El incendio llegó a propagarse a una chopera abandonada, alcanzando varios árboles caídos que complicaron las labores de extinción.

Los bomberos regresaron al Parque de Benavente a las 20:07 horas, tras más de cinco horas de intervención.