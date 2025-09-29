El famoso restaurante elegido por Iker Casillas en su reciente visita a Zamora: con estrella Michelin, pista de baile y ermita

Iker Casillas ha disfrutado de un especial fin de semana en Castilla y León. Unos días donde el fútbol, el turismo y, por supuesto, la gastronomía han sido las grandes protagonistas.

El histórico exfutbolista viajó el pasado viernes a León para participar en un encuentro deportivo muy destacado en la ciudad: la segunda jornada del IX Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León.

Una cita muy especial en la que el mostoleño acercó el mundo del fútbol, el Mundial de 2010 y la historia del Real Madrid a todos los asistentes al evento y que estuvo cargada de recuerdos, emoción, y también mucha expectación en torno a la figura del exguardameta mostoleño.

Ahora bien, tal y como se ha podido comprobar en redes sociales, León no ha sido el único destino castellano y leonés que ha visitado en los últimos días, sino que también se ha dejado ver por la provincia de Zamora, y más concretamente, en Benavente.

Allí Casillas aprovechó para disfrutar de una agradable velada culinaria en el considerado uno de los grandes templos gastronómicos de Castilla y León: el restaurante El Ermitaño.

Un establecimiento con 36 años de historia en el que, más allá de degustar algunos de sus platos estrella, también sacó tiempo para charlar y fotografiarse con su chef, Pedro Mario.

Y es que, este ha sido quien ha dejado constancia del paso del mostoleño por el restaurante, al publicar una fotografía con él, en la que ha aprovechado para agradecerle su "cariño".

"Visitas que nos emocionan para compartir lo que hacemos con personas que admiramos, deportistas que nos han hecho vibrar de emoción en montones de ocasiones. Querido Iker Casillas, gracias por la visita, por tu cariño y por todos los buenos momentos deportivos que nos regalaste. Un abrazo inmenso amigo", escribió el chef.

Avalado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, entre otros reconocimientos, El Ermitaño es un restaurante ubicado en una histórica casa señorial del siglo XVIII, que llegó a pertenecer a los marqueses de los Salados, y que destaca por combinar tradición y vanguardia en su exclusiva y variada oferta culinaria, basada, fundamentalmente, en los sabores zamoranos.

Abrió sus puertas un 27 de octubre de 1989 de la mano de Manuel Pérez y Hortensia Alonso como merendero castellano, pero poco a poco este fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, un exclusivo restaurante dirigido por los hijos del matrimonio, los hermanos Pedro Mario y Óscar Manuel Pérez.

Su cocina se presenta al cliente como una mezcla de las personalidades de los chefs, caracterizada por el "máximo respeto" a las raíces culinarias castellanas, pero también inspirada en la "evolución y la identidad propia".

Entre sus propuestas se encuentran platos de cocina tradicional como los canutillos de cecina, el bacalao con manitas o el lechazo asado al horno de leña, y nuevas creaciones con las que consiguen sorprender hasta a los paladares más exigentes.

Todo ello, a través de "excelentes" productos de la despensa castellana, que permiten a los hermanos jugar con sus diferentes sabores y texturas en platos que se renuevan cada tres meses, aprovechando cada cambio de estación y los productos que cada una de ellas aporta para elaborar platos acordes a cada temporada.

"Degustar la cocina de El Ermitaño es disfrutar de un paseo a través del tiempo, donde pasado y presente se funden en una misma carta", explican en la página web del restaurante.

Y es que, este cuenta con unas cuidadas instalaciones que garantizan una experiencia cómoda y exclusiva a partes iguales.

Dispone de bodega, huerta, jardín, pista de baile, biblioteca, desván, buhardilla, enoteca, varios salones llenos de historia para todo tipo de evento, y hasta una ermita, entendida como una pequeña joya del siglo XVIII.

Instalaciones que han sido testigo de multitud de celebraciones, entre ellas, bodas de figuras de renombre como la del que fuera coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, quien reunió a toda la cúpula de la formación, incluido Mariano Rajoy, en su día más especial.

Hoy, esta especie de museo cultural y gastronómico, también presume orgulloso de haber recibido la visita de uno de los deportistas más famosos de nuestro país, el mítico Iker Casillas.