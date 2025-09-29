La Custodia de Farol de Toro regresa a Londres: una joya zamorana expuesta en el Victoria & Albert Museum

Representantes de la Delegación Episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad de la Diócesis de Zamora y del Museo Victoria & Albert han anunciado planes para el regreso temporal de la Custodia del Farol de Toro a Londres.

La custodia fue encargada en 1538 para la Colegiata Santa María la Mayor de Toro (Zamora) y luce en su base el escudo de armas del obispo de Zamora, Pedro Manuel.

Fue robada en 1890, viajó hasta Francia para ser vendida en una subasta suiza al coleccionista Dr. Walter Leo Hildburgh, quien, cuando falleció, la legó al Museo Victoria & Albert.

La joya de Toro que regresa a Londres Diócesis de Zamora

La procedencia de la obra no se descubrió hasta finales de la década de 1980, cuando el historiador español José Navarro Talegón identificó la custodia como la misma pieza que había sido robada en la Colegiata en 1890.

El museo realizó una exhaustiva investigación que le llevó a corroborar estos hallazgos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Dr. Hildburgh había adquirido la custodia de buena fe, se terminó quedando este bien hasta que pasó legítimamente al museo con su legado.

Teniendo en cuenta que la legislación vigente impide a algunos museos nacionales de Inglaterra transferir la titularidad o desafecta bienes de sus colecciones, el Museo Victoria & Albert y el Obispado de Zamora han desarrollado planes para un préstamo a largo plazo renovable.

Una solución que permite cumplir con la legislación sobre el patrimonio y su exportación a Reino Unido. Además, también permite que la custodia se presente en su ubicación original en Toro y pueda regresar, de forma puntual, a Londres.

Una vez regrese, estará expuesto en las galerías dedicadas a platería sagrada y vidrieras en la sede del museo en South Kensington. Para conmemorar este momento, el Museo Victoria & Albert organizará una jornada de estudio para destacar la colaboración con la Diócesis de Zamora, la historia de la custodia y celebrar la investigación de José Navarro Talegón.

Posteriormente, en verano de 2026, el Museo iniciará un nuevo préstamo a largo plazo para que pueda volver a exhibirse en Toro.