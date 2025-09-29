Corazones eléctricos, Sofía Gabanna o Paul Benjaman Band pondrán a bailar a los zamoranos en La Cueva del Jazz

La Cueva del Jazz empieza octubre con una interesante programación para que todo el mundo lo pase en grande con sus propuestas musicales.

Una interesante cita donde no falta la música en vivo ni tampoco el teatro de improvisación. Paul Benjaman Band, The Flying Rebollos, Corazones Eléctricos y Tinnitus, Carlos Balcera & Los Cañones Recortados y Sofía Gabanna serán los grandes artistas que se subirán al escenario para darlo todo.

Este jueves, 2 de octubre, a las 21:00 horas, comienza el ciclo Rocking The Stage con el concierto del americano Paul Benjaman Band.

Posteriormente, el viernes 3 de octubre, a las 20:30 horas, hay una doble noche de rock a cargo de Corazones Eléctricos y Tinnitus.

El sábado 4 de octubre será el turno de darlo todo sin parar durante tres horas de mucho rock. Los míticos The Flying Rebollos y Carlos Balacera & Los Cañones Recortados estarán haciendo cantar y bailar al público desde las 20:00 horas.

Una divertida programación que continuará el jueves 9 de octubre con The New Raemon. El viernes 10 es el turno del homenaje a Leño con Este Madriz y el sábado 11 se sube al escenario Sofía Gabanna, una de las voces "más potentes" del rap actual.

No solo habrá música en directo, sino que también contemplan actuaciones. El 16 de octubre, a las 21:30 horas, los zamoranos tienen una cita con Improperios, dando inicio así a la tercera temporada de teatro de improvisación en La Cueva del Jazz.

Las entradas y abonos ya están a la venta en la web oficial www.lacuevadeljazz.com y en las plataformas de venta online asociadas.