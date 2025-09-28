El pregón más reivindicativo de la Virgen de los Herreros: "Somos responsables de que Zamora vuelva a ser lo que era"

Pregón de Manuel Garrote durante la festividad de la Virgen de los Herreros de Zamora

La calle de los Herreros de Zamora volvió a llenarse este domingo, 28 de septiembre, para celebrar la festividad de la Virgen que da nombre a una de las zonas más emblemáticas de la hostelería zamorana.

La jornada arrancó amenazada por la lluvia, pero llegado el mediodía, la fiesta comenzó en la Plaza Mayor con la charanga y la presencia de las peñas, que animaron el ambiente antes de dirigirse en comitiva hacia la hornacina de la patrona.

En ese punto tuvo lugar el pregón, protagonizado este año por Manuel Garrote, más conocido en redes como Don Sopalajo.

El empresario, creador de contenido y trabajador en marketing mezcló humor, nostalgia y crítica en un discurso que arrancó sonrisas y aplausos. "Me hace hoy especial ilusión estar aquí, pero a la vez me preocupa un poco", comenzó antes de bromear con que lo habían llamado "para dar el pregón del dios vaco local", en referencia a la patrona.

Garrote evocó sus recuerdos de Los Herreros como calle de pinchos, discotecas y ahora de convivencia entre ambas. "Todos los aquí presentes tenemos pedacitos de nuestra historia guardados aquí", aseguró.

Y para que los presentes hicieran memoria, Manuel recordó momentos seguro vividos por varias generaciones como los primeros besos, los cuadrados de Bayadoliz, las noches en locales como Amordiskos o Ulalá, y la sensación de buen ambiente que siempre ofreció esta zona.

El pregonero reivindicó la necesidad de recuperar la vitalidad perdida en Zamora. "La ciudad está en un momento crucial, es en el que echaremos para adelante de nuevo o nos quedaremos olvidados para siempre", afirmó. También señaló que "en cada uno de nosotros hay un pequeño responsable de que esta ciudad vuelva a estar como hace 15 o más años".

En su intervención, Manuel también manifestó sus quejas sobre las relaciones personales frente al mundo de las redes sociales y el ligoteo de siempre. "Mandar fueguitos nunca se va a comparar a acercarte a alguien que no conoces de nada y decirle, oye moza, oye mozo, te apetezco", defendió.

Además, recordó que Los Herreros son "ese entorno feliz al que debemos volver para sentirnos más humanos".

Garrote no perdió la ocasión para carcajadas entre el público finalizando con un "¡que viva el coño de todas nuestras madres para hacernos zamoranos!" o "¡viva todas nuestras rotondas!". Un cierre en la línea de Manuel, que hace siempre buena gala de su humor a la zamorana.

La jornada continuó con la tradicional ofrenda floral y el recorrido musical de la charanga por la calle, que mantuvo el ambiente durante toda la tarde.

La organización, en manos de la Asociación de Hosteleros de Los Herreros, repartió 2.300 pañoletas entre los asistentes, de las cuales la mitad fueron financiadas por Caja Rural de Zamora, en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.