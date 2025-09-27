Zamora celebra el desfile de mascaradas más multitudinario de España con más de medio millar de participantes

Zamora ha celebrado este sábado, 27 de septiembre, el desfile de mascaradas tradicionales dentro del XIV Festival de la Máscara, consolidado ya como uno de los más importantes de la Península Ibérica y solo comparable con el que cada año tiene lugar en Lisboa.

La cita ha batido récords con más de 500 participantes y 37 grupos. El diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha destacado al inicio del evento que se trata del "desfile de mascarada más multitudinario que se ha tenido hasta ahora" y señaló que esta cita "se ha afianzado como la más importante de España y una de las principales de la península ibérica".

El recorrido comenzó a las 18.00 horas en la plaza de la Marina y atravesó el centro de la ciudad hasta llegar a las plazas de Viriato y Claudio Moyano, donde se desarrollaron actividades culturales paralelas.

Entre las novedades destaca el regreso de la Vaca Antrueja de Pereruela y la presencia de las máscaras del Antruejo de Cimares de Tejar (León), así como las vaquillas del carnaval de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

La representación portuguesa fue la más numerosa con 16 grupos. Entre ellos, los Caretos de Grijó de Parada, Diabo, a Morte e Censura de Braganza, Caretos de Salsas de Aveleda, Chocalheiro de Bemposta, Velho de Bruço, Caretos e Velha de Valverde, Gaiteiros de Bemposta, Velho Chocalheiro de Vale de Porco, Gaiteiros Enxu Fole, Caretos de Arcas, Caretos de Lazarim, Fiesta del Menino de Vila Cha de Braciosa, L Bielho I la Galdrapa de Sao Pedro da Silva, Grupo de Pauliteiros, Fiesta de San Juan y Carocho e da Velha de Constantim.

Desde otras provincias españolas participaron Los Jurrus y Castrones de Alija del Infantado (León), el Jarramplas de Piornal (Cáceres), las Carantoñas de Aceúche (Cáceres), el Jurrumacho de Montánchez (Cáceres) y el Carnaval Hurdano-Las Hurdes (Cáceres).

La provincia de Zamora estuvo representada por 14 mascaradas: el Zangarrón de Sanzoles, los Carnavales de Villanueva de Valrojo, el Atenazador de San Vicente de la Cabeza, el Zangarrón de Montamarta, el Pajarico y el Caballico de Villarino Tras la Sierra, el Toro de Carnaval de Morales de Valverde, la Obisparra de Pobladura de Aliste, las Danzas del Paloteo de Tábara, los Cencerrones de Abejera, el Tafarrón de Pozuelo de Tábara, la Vaquilla y los Cencerreros de Palacios del Pan, la Fiera Corrupia de Almendra del Pan y los Carucheros de Sesnández.

XIV Festival de la Máscara de Zamora

Tras el desfile, los grupos celebraron una cena de hermandad en Ifeza. López de la Parte explicó que este cambio de ubicación se realizó "para evitar problemas de espacio y de climatología" que se dieron en ediciones anteriores cuando se organizaba en la terraza del Teatro Ramos Carrión.

El diputado aseguró que la organización está "muy contenta de que la gente quiera participar" y subrayó que la jornada finalizaría con un ambiente de convivencia entre las mascaradas llegadas de toda la península.