Localizada de madrugada y con síntomas de hipotermia una anciana desaparecida en una residencia de Zamora

Una mujer de 82 años, que había desaparecido en la madrugada de hoy de la residencia de mayores Virgen de los Árboles de Carbajales de Alba, ha sido localizada con síntomas de hipotermia por una patrulla de la Guardia Civil.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2:15 horas en el punto kilométrico 12 de la carretera ZA-P-2439, donde la anciana fue encontrada tendida en una cuneta.

Inmediatamente se dio aviso a los servicios sanitarios, que procedieron a su reconocimiento y posterior traslado al hospital Virgen de la Concha de Zamora para una valoración más completa de su estado de salud.

La alerta por desaparición se había activado apenas una hora antes, tras detectarse su ausencia en el centro residencial.

Desde la Central Operativa de Servicios se coordinó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron varias unidades de seguridad ciudadana, el equipo Pegaso de drones y se había prealertado a otras unidades especializadas —USECIC, guías cinológicos y helicóptero UHEL—, con un puesto de mando preparado para dirigir la operación.

Una vez confirmada la localización y atención médica de la mujer, se desactivó el operativo desplegado.