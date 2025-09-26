Raphael cancela su concierto en Zamora por "motivos médicos"

Raphael no actuará este viernes en Zamora por "motivos médicos". Según ha anunciado su oficina de representación, el artista se encuentra con un proceso gripal que le impide llevar a cabo el concierto que estaba programado en el recinto Ifeza con motivo de la fiesta de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La cita estaba programada para las 21:30 horas. Desde la oficina de representación del cantante han querido mostrar "profundamente" las molestias que la cancelación pueda acarrear a los asistentes que tenían previsto acudir.

Asimismo, quieren agradecer de antemano la "comprensión y apoyo del público, la organización y los medios de comunicación" hacia Raphael.

Desde la Fundación Caja Rural han querido igualmente lamentar esta situación y han asegurado que, no obstante, se mantienen los otros espectáculos que había previstos de 'La Poptelera' y 'Renovation Experience'.

No obstante, en este caso los horarios han cambiado, siendo las 21:00 horas la apertura de puertas del recinto Ifeza, para media hora después comenzar con la sesión de discoteca hasta las 23:00 horas.

Posteriormente, a las 23:00 horas se celebrará 'La Poptelera' y ya a las 01:00 horas hasta cierre tendrá lugar la macrodiscoteca 'Renovation Experience'.

Igualmente, hay habilitado un parking gratuito junto al recinto, en colaboración con la Diputación de Zamora, que dispone de 2.000 plazas y se abrirá a las 20:00 horas.

De la misma forma, la organización va a habilitar autobuses gratuitos junto al Ayuntamiento de Zamora desde las 20:30 horas y hasta las 06:00, con servicios de ida y vuelta. La salida es desde la calle Leopoldo Alas Clarín, junto al edificio de la Junta de Castilla y León.