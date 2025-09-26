Nuevo aparcamiento gratuito en Zamora: 130 plazas disponibles muy pronto

Construcción del nuevo aparcamiento en el entorno de la calle Río Manzanas

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado las obras para habilitar un nuevo aparcamiento gratuito en una parcela municipal situada en el entorno de la calle Río Manzanas, junto al centro escolar del mismo nombre. El solar estaba sin uso y pertenecía al patrimonio municipal destinado a dotación comunitaria.

La actuación responde a una demanda vecinal que se arrastra desde hace tiempo. La petición se había intensificado por la falta de plazas en la zona escolar y en el entorno residencial, donde los padres y madres encuentran "dificultades para aparcar" en los horarios de entrada y salida del colegio.

El nuevo aparcamiento tendrá una capacidad estimada de entre 100 y 130 vehículos y todas las plazas serán gratuitas. Con esta medida, el gobierno zamorano pretende dar una salida práctica a un espacio público sin aprovechamiento y, al mismo tiempo, atender las necesidades inmediatas de los vecinos.

Con esta actuación municipal, el Ayuntamiento asegura que busca "aliviar la presión de estacionamiento en la zona, especialmente en los horarios escolares".

El Consistorio pretende aprovechar solares de titularidad municipal que hasta ahora estaban sin uso, transformándolos en servicios útiles para el vecindario.

El Ayuntamiento también señala que servirá para "mejorar la movilidad y la accesibilidad en el entorno escolar y residencial". Además, el nuevo aparcamiento ofrecerá una alternativa gratuita frente a la congestión que generan los vehículos en las calles próximas al colegio.