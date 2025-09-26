La mítica banda Twisted Sister regresará tras una década a los escenarios: será en Zamora en un concierto histórico

Twisted Sister, una de las bandas más icónicas del heavy de todos los tiempos, ha anunciado su regreso a los escenarios tras casi una década de ausencia. El grupo actuará en el Z! Live Rock Fest 2026, dentro de su gira mundial de 50 aniversario.

El festival se celebrará del 11 al 13 de junio de 2026 en el recinto ferial Ifeza de Zamora, por lo que, de momento, será el primer concierto en España desde su retirada en 2016, cuando anunciaron no volver a los escenarios. Tras su visita a la Perla del Duero, actuarán en el Barcelona Rock Fest en julio.

Twisted Sister es el primer gran nombre confirmado en el cartel, lo que consolida al Z! Live como uno de los eventos musicales más relevantes de España y del circuito europeo.

Formados en Nueva York en los años 70, Twisted Sister alcanzaron la fama internacional en los 80. Su imagen provocadora y canciones como We’re Not Gonna Take It o I Wanna Rock marcaron a una generación.

Con más de 35 millones de discos vendidos y videoclips que hicieron historia en la MTV, la banda se convirtió en “un símbolo de rebeldía y libertad”.

El carismático vocalista Dee Snider fue clave en la defensa de la libertad artística cuando en 1985 testificó en el Senado de Estados Unidos frente a los intentos de censura. En 2026 volverá a liderar a la formación junto a Jay Jay French y Eddie 'Fingers' Ojeda en las guitarras, Joe 'Seven' Franco en la batería y Russell Pzütto al bajo.

En el Z! Live 2026 ofrecerán un concierto irrepetible con un aforo limitado a 10.000 personas. La organización subraya que se trata de “una de las citas más exclusivas de su gira”, fiel al modelo del festival: sin aglomeraciones, sin conciertos solapados y con una experiencia pensada para el disfrute completo, desde la gastronomía hasta el trato personalizado.

La llegada de Twisted Sister supone un fuerte impulso para Zamora y Castilla y León. El evento atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales, generando un impacto económico y turístico de primer nivel y reforzando la proyección cultural de la región en el mapa mundial del rock.

Las entradas para el Z! Live Rock Fest 2026 todavía están disponibles a un precio promocional de 120 € más gastos. Esta oferta se mantendrá hasta el 30 de septiembre en la web oficial del festival y después, el coste se incrementará.