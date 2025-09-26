Cómo llegar y dónde aparcar en el concierto de Caja Rural de Zamora con la actuación de Raphael

El mítico artista Raphael y el grupo La Poptelera actuarán esta noche en el recinto ferial Ifeza de Zamora, a partir de las 21:30 horas, dentro de la fiesta organizada por la Fundación Caja Rural de Zamora.

El evento continuará de madrugada con la macrodiscoteca Renovation Experience y contará con entrada libre hasta completar aforo, sin ser necesaria invitación.

Para facilitar el acceso, la organización ha habilitado un parking gratuito contiguo al recinto con la colaboración de la Diputación de Zamora. Estará operativo desde las 20:00 horas y contará con 2.000 plazas disponibles para los asistentes.

Caja Rural de Zamora ha previsto también un servicio de autobuses gratuitos con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. El servicio gratuito funcionará de 20:30 horas a 06:00 horas con salidas frecuentes de ida y vuelta. El punto de partida se sitúa en la calle Leopoldo Alas Clarín, junto al edificio de la Junta de Castilla y León.

Los conciertos arrancarán con la apertura de puertas a las 21:00 horas. La Poptelera abrirá la noche desde las 21:30 hasta las 22:45 horas.

Raphael hará su esperada aparición en el escenario de 23:00 a 00:30 horas. Cabe recordar que se trata del último concierto gratuito de 2025 del Divo de Linares.

La programación seguirá con una sesión ochentera de Ricky Galende hasta la 01:15 horas. A continuación, comenzará la macrodiscoteca Renovation Experience hasta el cierre, bien entrada la madrugada.

El acceso al recinto contará con normas específicas de seguridad, según ha indicado Caja Rural en un comunicado.

No estará permitido introducir vidrio ni botes, solo botellas de agua de plástico sin tapón de 50 centilitros.

Tampoco se podrán llevar cubiertos metálicos, comida, neveras, termos, material pirotécnico ni armas.

Quedará prohibida la entrada con objetos peligrosos como cascos de moto, paraguas, palos o estructuras voluminosas, así como símbolos vinculados a violencia, racismo o xenofobia.

Se denegará el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas. Además, la organización expulsará a quienes alteren el espectáculo o causen desperfectos.

"El personal de seguridad quedará facultado para expulsar del recinto a cualquier usuario que ponga en peligro la integridad física de las personas o el correcto desarrollo de la actividad", señala la organización.

El evento contará con foodtrucks y servicio de bar en el recinto ferial. La iniciativa está organizada por la Fundación Caja Rural de Zamora, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial.