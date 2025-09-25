La MillaZa Toro 2025: más de 500 atletas correrán en una de las millas urbanas más importantes de España

Toro se prepara para acoger este sábado 27 de septiembre la cuarta edición de la MillaZa Toro, considerada ya una de las tres mejores millas urbanas de España, solo detrás de Bilbao y Berango.

El evento contará con la participación de atletas de élite nacionales e internacionales y corredores populares, en una prueba abierta e integradora que promete llenar las calles de la ciudad.

Tras su traslado de Zamora a Toro hace dos años, la carrera ha crecido de manera constante, según han manifestado sus organizadores durante su presentación oficial en la Diputación de Zamora, donde han estado sus patrocinadores principales como el Ayuntamiento de Toro y Caja Rural de Zamora.

En 2024 reunió a 300 participantes y recibió una "respuesta magnífica de público", consolidándose como un referente nacional por la calidad de la organización.

Para esta edición, 500 atletas se han inscrito, incluyendo figuras destacadas como Abde El Khayami, ganador de las ediciones 2023 y 2024, Carlos Sáez, subcampeón de España de 1.500 metros y reciente participante en los Mundiales de Tokio, y Miriam Costa, finalista en el Campeonato de España en la misma distancia este año.

El director técnico del evento, Gorka García, ha destacado el "gran aumento en la participación de las escuelas, hasta ahora venían solo de Zamora y este año se suman clubes de León, Salamanca, Palencia y Valladolid".

Además, este año se incorpora la milla inclusiva, organizada con la Fundación Personas de Zamora, integrando a corredores con discapacidad en la Carrera Popular para fomentar la visibilidad y la inclusión.

El programa de la jornada comenzará a las 17:00 horas con las carreras de los más pequeños, desde categorías Sub6 hasta Sub20, y concluirá con las carreras Elite masculina y femenina. La organización espera que las calles de Toro se llenen de público para disfrutar de la competición y de la promoción turística y económica que genera la prueba.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha recordado que se trata de "un escaparate para Toro y para la provincia de Zamora, con impacto económico y turístico muy importante".

Por ello, la institución provincial mantiene su compromiso con la MillaZa y la media maratón de Toro con una ayuda de 25.000 euros al club organizador, Trail Run Toro, y asegura que seguirá apoyando el evento en el futuro.

Desde el Ayuntamiento de Toro, el concejal de Deportes, Carlos Rodríguez, ha asegurado que es "probablemente la prueba más importante del año en la ciudad" y ha destacado que el turismo deportivo es un recurso en alza que la ciudad quiere potenciar.

Por su parte, la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, agradeció a la organización y animó a la población a disfrutar de la prueba, la ciudad y su gastronomía durante la jornada.

Finalmente, Abde El Khayami ha asegurado que espera "que puedan disfrutar del evento junto a todos los atletas internacionales y de las diferentes categorías".

Carlos Sáez destacó su ilusión por participar tras su reciente viaje a Tokio y Miriam Costa valoró la importancia de sacar el deporte a la calle y fomentar la competencia y la motivación entre la población.