Ifeza suma 50 plazas más de aparcamiento llegando a las 800 con 27.000 metros cuadrados más de espacio

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha recibido esta mañana las obras de pavimentación y señalización en aparcamientos y viales del recinto ferial Ifeza.

Acompañado por el vicepresidente cuarto y presidente de Ifeza, Emilio Fernández, Faúndez ha destacado que se trata de la primera actuación del plan de modernización del recinto, centrada en la renovación del firme y los accesos.

La actuación, que forma parte del plan de modernización integral de IFEZA, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ha supuesto una inversión de 290.000 euros.

Con esto se ha renovado completamente el firme de los aparcamientos y accesos, incluyendo demolición y fresado de pavimentos existentes, ajuste de elementos de drenaje, extendido de 2.500 toneladas de aglomerado en caliente en una capa de 4 centímetros sobre 27.000 metros cuadrados, y reposición y mejora de la señalización horizontal y vertical.

Gracias a estas obras, Ifeza suma 50 nuevas plazas, pasando de 750 a 800. Veinte de estas plazas están reservadas para personas con movilidad reducida y se han situado cerca de los accesos principales, tal como ha señalado Faúndez.

Además se han añadido reductores de velocidad y adecuación de espacios cercanos a las nuevas salidas de emergencia. También se han habilitado nuevas vías de evacuación en el perímetro del recinto y el sellado de fisuras en la nave acristalada mediante resinas en 2.800 m², con una inversión de 90.000 euros.

Más mejoras para Ifeza

Faúndez ha aprovechado la visita para anunciar otras actuaciones que están en marcha, como la instalación de un sistema automatizado de climatización en la nave principal (86.270,60), la reforma integral de la instalación eléctrica (269.680,54), sustitución de lucernarios (107.311,12 €) y cambio de puertas de emergencia laterales (15.000 €).

El presidente de la institución provincial ha indicado que las empresas han garantizado que los trabajos estarán finalizados antes de finales de enero de 2026, y las obras se compatibilizarán con el calendario de ferias.

Faúndez también ha recordado que la inversión total, incluyendo futuras actuaciones como la instalación de placas solares, alcanzará casi 1,7 millones de euros. "O invertíamos en Ifeza o cerrábamos Ifeza. Hemos optado por lo lógico: apostar por Ifeza y convertirlo en un recinto ferial de referencia en Castilla y León", ha subrayado Faúndez.

Por último, Faúndez ha destacado el uso estratégico del patrimonio de la Diputación. La finca anexa se ha habilitado para actividades complementarias y existe disposición para ceder espacios a otras instituciones, siempre que ello contribuya a "poner en valor los terrenos y ponerlos al servicio de los ciudadanos".