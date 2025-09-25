Javier Faúndez en la concentración contra la supresión de paradas de AVE en Sanabria

Javier Faúndez en la concentración contra la supresión de paradas de AVE en Sanabria JL. Leal Ical

Zamora

Faúndez asistirá a la manifestación en Madrid por la supresión de trenes en Sanabria y la Diputación fletará buses

La Institución Provincial costeará varios autobuses desde la comarca de Sanabria para que quienes lo deseen puedan acudir a Madrid de forma gratuita.

Más información: Convocan una manifestación en Madrid por la supresión de frecuencias del AVE en Sanabria con autobuses gratuitos

Publicada

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha confirmado su asistencia a la manifestación convocada por la Alianza UPA-COAG en Madrid para el próximo sábado, 27 de septiembre, a las 12.00 horas frente a la sede de Renfe en la avenida Ciudad de Barcelona, 4.

Faúndez ha asegurado que la protesta representa "una reivindicación justa" y destacó que se trata de un servicio que existía y que ha sido eliminado en la comarca de Sanabria-Carballeda.

"Mientras ese servicio no se reponga, yo como presidente voy a estar ahí y la institución a la que represento también va a estar ahí", ha subrayado.

Miembros de la corporación de la Diputación de Zamora escenifican el paro de cinco minutos

La Alianza UPA-COAG convoca esta concentración para mostrar su rechazo a la supresión de frecuencias en la estación Sanabria Alta Velocidad, medida que entró en vigor en junio. La organización advierte que afecta directamente a los habitantes de los municipios rurales y a la economía local.

Según la Alianza, la reducción de trenes "dificulta los desplazamientos de los vecinos y sus familiares", "desincentiva el turismo emergente en la comarca" y provoca una mayor precarización de servicios públicos como sanidad, educación y trámites administrativos.

La organización advierte que todo ello representa "una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos".

Para facilitar la participación, la Diputación de Zamora costeará varios autobuses desde la comarca de Sanabria para que quienes lo deseen puedan acudir a Madrid de forma gratuita. Mientras que la Alianza hará lo propio desde la capital zamorana y otros territorios de la provincia.

Manifestantes en la estación de trenes de Madrid

La Alianza hace un llamamiento a familiares residentes en la capital para apoyar esta "justa reivindicación" y exigir que se restituya el mismo número de paradas que existían antes de la reducción de junio.