Zamora ofrecerá el mejor desfile de máscaras de toda España con 37 grupos y más de 500 participantes

Víctor López de la Parte presenta el XIV Festival de la Máscara en Zamora

Zamora volverá a acoger este sábado, 27 de septiembre, el desfile de máscaras tradicionales, considerado uno de los más importantes de la Península Ibérica y comparable únicamente con el de Lisboa.

La cita se enmarca dentro del XIV Festival de la Máscara, que este año bate récord de participación en número de grupos y en cantidad de integrantes.

Así lo ha explicado el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, quien ha confirmado que en esta edición participarán 37 mascaradas procedentes de España y Portugal, con más de 500 personas desfilando por las calles de la capital.

El desfile arrancará a las 18.00 horas desde la plaza de la Marina y recorrerá el centro de Zamora hasta la plaza de Viriato y la plaza de Claudio Moyano, donde se ubicarán otras actividades culturales.

López de la Parte ha recordado que la cita ha pasado de 30 grupos en 2024 a 37 en este 2025, lo que refleja "un incremento notable de participantes", respecto a ediciones anteriores.

37 mascaradas de España y Portugal

Entre las novedades destacan el regreso de la Vaca Antrueja de Pereruela y la participación de las máscaras del Antruejo de Cimares de Tejar (León), así como las vaquillas del carnaval de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

De las 37 mascaradas, 16 proceden de Portugal, 7 de diferentes provincias españolas y 14 de Zamora.

Desde Portugal llegarán los Caretos de Grijó de Parada, Diabo, a Morte e Censura de Braganza, Caretos de Salsas de Aveleda, Chocalheiro de Bemposta, Velho de Bruço, Caretos e Velha de Valverde, Gaiteiros de Bemposta, Velho Chocalheiro de Vale de Porco, Gaiteiros Enxu Fole, Caretos de Arcas, Caretos de Lazarim, Fiesta del Menino de Vila Cha de Braciosa, L Bielho I la Galdrapa de Sao Pedro da Silva, Grupo de Pauliteiros, Fiesta de San Juan y Carocho e da Velha de Constantim.

De otras provincias españolas participarán Los Jurrus y Castrones de Alija del Infantado (León), Jarramplas de Piornal (Cáceres), Carantoñas de Aceúche (Cáceres), Jurrumacho de Montánchez (Cáceres) y Carnaval Hurdano-Las Hurdes (Cáceres).

De la provincia de Zamora estarán presentes el Zangarrón de Sanzoles, los Carnavales de Villanueva de Valrojo, el Atenazador de San Vicente de la Cabeza, el Zangarrón de Montamarta, Pajarico y el Caballico de Villarino Tras la Sierra, Toro de Carnaval de Morales de Valverde, la Obisparra de Pobladura de Aliste, las Danzas del Paloteo de Tábara, los Cencerrones de Abejera, el Tafarrón de Pozuelo de Tábara, la Vaquilla y los Cencerreros de Palacios del Pan, la Fiera Corrupia de Almendra del Pan y los Carucheros de Sesnández.

Tras el desfile, los grupos celebrarán una cena de hermandad en Ifeza. El diputado ha explicado que este cambio de ubicación se realizó "para evitar problemas de espacio y de climatología" que surgieron en anteriores ediciones cuando se celebraba en la terraza del Teatro Ramos Carrión.

Colaboración con el Ayuntamiento de Zamora

López de la Parte ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento colabore en cuestiones de seguridad y logística.

El diputado ha recalcado que es fundamental contar con espacio suficiente para el desarrollo del evento, dado que participan cientos de personas con trajes y materiales que requieren una adecuada organización.

"Pedimos siempre que no se coincidiera en el día con actividades como los hinchables en la Marina, porque se reúnen 500 personas con sus atuendos y necesitamos espacio", ha explicado.

Finalmente, López de la Parte ha querido animar a los zamoranos y visitantes a participar en la cita y resaltó que este festival "pone en valor una de las tradiciones más antiguas de la provincia y de la frontera con Portugal, que se remonta a época prerromana".