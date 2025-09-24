La Diputación de Zamora licita la construcción del nuevo parque de bomberos de Toro con 750.000 euros

Inauguración del nuevo parque de bomberos de la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos y ha abierto el procedimiento de licitación para la construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos en la zona de Toro. El presupuesto asciende a 750.000 euros, de los que 619.834,71 corresponden a la base imponible y 130.165,29 al IVA.

El proyecto estará financiado íntegramente con cargo al presupuesto provincial de 2025 y se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y en régimen ordinario.

La Institución Provincial asegura que esta fórmula permitirá una mayor agilidad en los plazos de adjudicación e inicio de las obras. El objetivo es aprobar el gasto y adjudicar el contrato antes de que finalice 2025.

Planos del nuevo parque de bomberos de Toro

La licitación ya se ha publicado en el perfil del contratante de la Diputación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Allí, las empresas interesadas pueden consultar la documentación y los pliegos que regirán el proceso.

El nuevo parque comarcal se plantea como una infraestructura moderna y adaptada a las exigencias actuales de los servicios de extinción de incendios y emergencias.

Desde la Diputación se afirma que el proyecto responde a "las necesidades de mejora en la seguridad y la protección civil de la zona". Además, la Institución Provincial recuerda que permitirá reforzar la seguridad de los vecinos de Toro y de toda la comarca.

La Diputación también subraya que este proyecto supone un paso más en el compromiso de reforzar los medios materiales y humanos del Consorcio Provincial de Bomberos. El objetivo es ofrecer "un servicio más eficaz y cercano en todo el territorio".

Licitación de travesías en Luelmo y Torregamones

Junto a esta iniciativa, la Diputación Provincial ha aprobado también los pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de la obra de acondicionamiento y refuerzo del firme en las carreteras ZA-P-2224 y ZA-L-2222, en las travesías de Torregamones y Luelmo.

El presupuesto de licitación se eleva a 153.910,97 euros, con financiación procedente de los fondos propios de la institución provincial con cargo a 2025.

Esta contratación se llevará a cabo igualmente mediante procedimiento abierto simplificado y con tramitación ordinaria, lo que garantizará, según se señala, "la máxima transparencia y concurrencia en la adjudicación".

La obra cuenta ya con proyecto técnico aprobado y disponibilidad de terrenos. Su finalidad es mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en ambas travesías, respondiendo a una demanda reiterada de los municipios afectados.

La resolución incluye la aprobación del gasto y del expediente de contratación, así como la publicación de la licitación en el perfil del contratante de la Diputación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Diputación insiste en que esta actuación reafirma su compromiso con la mejora y conservación de la red viaria provincial, considerada fundamental para "garantizar la cohesión territorial y la calidad de vida en el medio rural".