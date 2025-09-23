Los zamoranos podrán diseñar las futuras plazas de la ciudad para que el Ayuntamiento las construya

El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha la iniciativa 'Soñando Plazas', un proyecto que busca implicar a los vecinos en el diseño de los espacios urbanos comunes.

El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado este martes el proyecto, que replica la experiencia de 'Soñando Parques', donde los niños proponían cómo querían sus áreas de juego.

Según Novo, la buena acogida de esa iniciativa ha impulsado esta extensión para que los mayores también puedan aportar ideas y propuestas.

El primero de los talleres participativos se celebrará en la plaza Canteras del Raposo, en el barrio de Pinilla, y Novo ha invitado a la participación de residentes y centros escolares del barrio.

El concejal ha detallado que este es "un espacio de gran superficie que está actualmente pavimentado de hormigón y que se encuentra junto al parque infantil del barrio".

En este primer taller se abordará cómo intervenir ornamental y medioambientalmente en la plaza, buscando mejoras que beneficien a todas las edades.

Para el Ayuntamiento, este proyecto "quiere ser un espacio de diálogo intergeneracional, donde las distintas necesidades, tanto de niños como de jóvenes, adultos y mayores se escuchen, se complementen y den forma a una visión compartida de la ciudad".

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende fomentar la participación ciudadana, promover la cooperación intergeneracional, impulsar la sostenibilidad urbana, favorecer la inclusión social y la accesibilidad universal, reforzar la identidad del barrio y estimular valores comunitarios.

Las aportaciones recibidas durante el taller servirán para elaborar el proyecto definitivo, que posteriormente será licitado para su ejecución.

"La intención de ‘Soñando Plazas’ es que sea el punto de partida para extender el modelo a otras plazas y espacios públicos de Zamora, para construir ciudad de abajo hacia arriba", ha añadido el concejal.

Finalmente, Novo ha admitido que su intención final es recuperar las plazas como lugares verdes, sostenibles, seguros y espacios de convivencia, donde la participación vecinal marque el diseño y la vida cotidiana del barrio.