De los pequeños pueblos a la plaza de Viriato: Zamora celebra la Feria Exquisiteza para ofrecer los mejores sabores artesanos

La plaza de Viriato se convertirá este fin de semana en el escaparate ideal de la gastronomía zamorana con la celebración de la II Feria de Productos Exquisiteza.

El evento permitirá a los asistentes conocer de primera mano los alimentos elaborados con "mimo y sosiego" por los pequeños productores de la provincia integrados en la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza).

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer 15 casetas donde 23 de los 34 socios de la asociación ofrecerán degustaciones de sus productos. Habrá miel, queso de cabra, setas, chocolate, vinos, vermut y zumos naturales. Todos los productos estarán disponibles a la venta de 12.30 a 20.00 horas, con mesas y bancos para disfrutar de las degustaciones, que también se ofrecerán en los propios stands.

Y es que en esta feria, los showcookings serán la estrella principal. Cuatro chefs zamoranos mostrarán al público cómo elaborar platos con los productos locales y permitirán probarlos una vez cocinados.

El programa incluye a Carlos Alonso, del restaurante El Portillo, y Mar Marcos, del restaurante España, el sábado; y Adrián Asensio, del restaurante CuZeo, y Santi Vicente, del Hotel Rey Don Sancho, el domingo.

La feria también contará con música en directo que amenizará la visita. El sábado, Voces de Bolero actuará de 13.00 a 14.00 horas y Jaime y Sara de 18.00 a 19.00 horas. El domingo, Rumba Ibérica cerrará el evento con su actuación de 18.00 a 19.30 horas.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, destacaba durante la presentación que la feria tiene como objetivo "mostrar sus productos y demostrar a la gente cómo los realizan, en algunos casos, casi de manera artesanal, con una pequeña producción".

El diputado ha destacado también que ferias como esta "son muy importantes no solo para la promoción del producto, sino también para apoyar a estos productores y que puedan seguir ampliando sus negocios".

Por ello, López de la Parte ha subrayado el compromiso de la Diputación con los productores de calidad y gourmet de la provincia. "Es fundamental seguir apoyando a estos pequeños productores porque generan riqueza y crean empleo rural", ha señalado.

Cabe recordar que la feria coincide con el XIV Festival de la Máscara Ibérica y con el Mercado Medieval organizado por el Ayuntamiento de Zamora, por lo que espera una alta afluencia de público.

Lorena Alonso, socia de Pinza y responsable de un pequeño cultivo de setas, ha explicado que el objetivo de esta feria es "acercarnos a Zamora capital y que vean que en los pequeños pueblos producimos calidad con mucho mimo, con mucho sosiego y con mucho cuidado", explicó.

Además, ha querido resaltar la importancia del apoyo institucional porque el respaldo de la Diputación es un "empujón muy importante para abrirnos a más mercados".

Programa completo de showcookings

Sábado 27

12.30: Inauguración de la feria

13.00-14.00: Showcooking Carlos Alonso, El Portillo

14.30-15.40: Actuación musical Voces de Bolero

18.00-19.00: Actuación musical Jaime y Sara

19.00-20.00: Showcooking Mar Marcos, Restaurante España

Domingo 28

12.15-13.15: Showcooking Adrián Asensio, Restaurante CuZeo

13.30-14.30: Showcooking Santi Vicente, Hotel Rey Don Sancho

18.00-19.30: Actuación musical de clausura Rumba Ibérica