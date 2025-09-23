Atropello en Zamora: una mujer sufre un golpe en la cabeza tras ser arrollada por un turismo en la avenida de Portugal

Una mujer de 33 años ha resultado herida tras ser atropellada por un coche en la ciudad de Zamora.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en la avenida de Portugal, frente a La Fontana, sobre las 17:52 horas de este martes, 23 de septiembre.

La sala de operaciones ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia para la mujer, que, a consecuencia del atropello, ha recibido un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local y Nacional y personal sanitario de Sacyl en una ambulancia de soporte vital básico en la que, finalmente, la herida ha sido trasladada al hospital de Zamora.