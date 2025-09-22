Zamora construirá un nuevo parque infantil de más de mil metros cuadrados y con pérgolas para dar sombra

El Ayuntamiento de Zamora construirá un nuevo parque infantil en el barrio de La Alberca. Según ha explicado el concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, será en la parcela en desuso, situada en el paseo de las Higueras, de unos 1.100 metros cuadrados.

El proyecto nace "a raíz de la colaboración y el trabajo junto con la asociación de vecinos del barrio", y sustituirá al actual parque frente a la parroquia, que "es un espacio muy reducido, que prácticamente no tiene utilidad".

Novo ha explicado que, una vez ejecutado el nuevo parque, la parcela anterior se habilitará como "zona de suelta de perros", reutilizando además los juegos existentes en otras zonas de la ciudad.

El contrato del nuevo parque se enmarca como un contrato menor, con un presupuesto aproximado de 48.000 euros, aunque "cuando esté adjudicado quedará algo menos", según ha indicado Novo.

El nuevo parque se dividirá en dos zonas: un área de juego, con elementos como columpios con cesta, dos balancines, un multijuego con tobogán y elementos de trepar, y una zona de esparcimiento, que contará con dos mesas de polietileno de color, bancos de polietileno, dos papeleras, una fuente de agua potable.

Como novedad, se colocarán dos pérgolas de madera, para ofrecer sombra, una demanda generalizada en los parques infantiles de la ciudad, según ha apuntado el concejal.

El resto de la parcela se complementará con un firme de zahorra y se plantarán árboles para generar un entorno de carácter medioambiental. Novo destacó que "esta intervención no se quedará aquí", y que las pérgolas se replicarán en nuevos proyectos y parques existentes donde sea necesario.

El proyecto forma parte de la Política Municipal de Parques Infantiles y se suma a otras actuaciones recientes, como la licitación de los parques de Siglo XXI y La Encomienda, las renovaciones integrales del parque de las Viñas y el parque de la calle Amor de Dios en Pinilla, y la instalación de césped artificial en determinados parques para cubrir el caucho.

Novo también ha recordado que se han colocado mesas en espacios ajardinados para "tener un mayor aprovechamiento de los espacios públicos".

Además, en previsión de las próximas semanas, se empezará la ejecución del proyecto de la Josa, que también incluirá un pequeño parque infantil y busca "aprovechar los espacios públicos en desuso".

Presupuestos participativos

El concejal de Obras ha destacado la importancia de la participación ciudadana en estos proyectos. "El próximo taller participativo lo realizaremos con la comunidad educativa de Alejandro Casona, para intervenir en el parque de esa zona", ha explicado.

Estas iniciativas forman parte del programa Soñando Parques, que Novo ha asegurado que "está teniendo muy buen rendimiento con los centros y con las asociaciones de vecinos".

Sobre la ausencia de presupuestos participativos, Novo ha justificado que "no es una cuestión que resulte preferente para nosotros, porque vemos que hay fórmulas mucho más prácticas, como estos talleres más directos, que agilizan mucho los trámites administrativos para redactar los proyectos y enseguida tenerlos licitados".

Asimismo, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento ha habilitado nuevos canales digitales, como la plataforma Línea Zamora y un canal de WhatsApp con más de 1.000 seguidores, "mediante el cual se pretenden articular mejoras o nuevas fórmulas comunicativas que acerquen tanto los servicios como las actividades municipales a toda la ciudadanía".