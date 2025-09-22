Todo lo que debes saber del Mercado Medieval de Zamora: horarios, actividades, talleres y mucho más

Zamora se prepara para revivir su pasado con una nueva edición del Mercado Medieval, que este año se celebra del 25 al 28 de septiembre.

El evento, que se ha consolidado como un clásico del mes, recorrerá desde la Iglesia de la Magdalena hasta la Catedral con tres áreas diferenciadas: puestos de artesanía, talleres y actividades infantiles, y un espacio de hostelería en la plaza de la Catedral.

En total, se colocarán ochenta puestos de artesanía y cinco de hostelería, en pleno corazón del casco viejo de la Bien Cercada.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha explicado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que este año se ha optado por retrasar una semana la cita para "no coincidir con otros mercados medievales" ni con la Ventana Market y reforzar así su atractivo.

Según ha señalado el concejal, se trata de una propuesta "muy bien acogida en ediciones anteriores" y que busca dar protagonismo al casco antiguo y a los hosteleros de la zona.

Actividades durante todo el día

La inauguración del jueves 25 arrancará a las 18:00 horas con la apertura del mercado y a las 19:00 horas con el gran desfile inaugural; esa noche se sucederán multitud de pasacalles y espectáculos.

A las 20:00 horas están previstos el pasacalle musical de Gálata y el pasacalle fantástico de Essers, a las 20:30 horas tendrá lugar teatro y magia con Crispín d’Olot, a las 21:15 horas habrá otro pasacalle fantástico de Essers, a las 21:30 horas un pasacalle titulado Don Emérito de los bosques, a las 22:00 el espectáculo The Dragons y a las 22:30 horas un nuevo pasacalle musical de Gálata.

Durante todo el mercado habrá más de veinte talleres de oficios tradicionales y una programación estable de actividades permanentes. Destaca el torneo de caballeros de la compañía Regnator se celebrará a las 12:30, 14:00, 18:00 y 20:00 horas; el rincón infantil ofrecerá cuentacuentos y títeres a las 11:45, 13:30, 19:00 y 20:30 horas.

Los talleres participativos infantiles correrán a cargo de la compañía Villalítica; además se podrá disfrutar del tiovivo de dragones artesanal, las Mesas Da Vinci, la ludoteca musical, el laberinto y diversas propuestas de recreación medieval que se mantienen durante todo el mercado.

En la plaza de Antonio de la Águila y en el entorno de la Catedral se celebrarán también justas medievales y actividades dirigidas al público infantil.

Además, a lo largo de los cuatro días habrá espectáculos de teatro, magia y música en la calle, con la participación de Crispín d’Olot y de las compañías Naoran, Gálata, Grundí y Essers, que animarán con sus pasacalles tanto de día como de noche.

También será protagonista el grupo zamorano Capitonis Durii, encargado de la recreación del Entierro de los hijos de Arias Gonzalo, uno de los momentos más esperados del programa.

Representaciones teatrales

Aunque, sin duda, el plato fuerte será el ciclo teatral dedicado a la historia más importante de la Bien Cercada y su señora, Doña Urraca.

Será a través de las representaciones teatrales tituladas 'El cerco según Zamora', que comenzarán en el Arco de Doña Urraca el jueves 25 a las 21:00 horas con una obra a cargo del Grupo de Teatro Fantasía.

El viernes 26 la Plaza de la Catedral acogerá 'Zamora la bien cercada' a las 21:30 horaspor Atrezzo Teatro; el sábado 27, en los Jardines del Castillo a las 22:00, se representará 'La senda del triunfo' por La Tijera, y ese mismo sábado, a las 20:00 horas, partirá desde la Plaza de San Ildefonso Leyendas de Zamora con Juan del Enzina y Natus-teatro.

El domingo 28 Juan del Enzina y Natus-teatro volverán a la plaza de la Catedral a las 19:00 con '¿Historia de una traición?' antes del gran 'Entierro de los hijos de Arias Gonzalo' que, a las 20:00, saldrá desde el Castillo con el grupo Capitonis Durii y recorrerá Castillo, Jardines de Baltasar Lobo, Plaza de la Catedral, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa del Silencio, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza de San Ildefonso y finalizará en la Plaza de San Martín con una breve representación.

El sábado 27 y el domingo 28 la actividad será ininterrumpida desde la mañana hasta la noche. Ambas jornadas arrancan con pasacalles a las 11:30 horas, con presencia de Naoran y Gálata y de la compañía fantástica Grundí.

Continuarán a mediodía con el pasacalle de Froilán de todos los duendes y nuevas actuaciones de Gálata, Naoran, Essers y Grundí entre las 12:15 y las 13:15 horas; a las 13:00 habrá teatro y magia con Crispín d’Olot y a las 14:00 de nuevo pasacalles musical con Gálata.

Por la tarde se multiplican los paseos escénicos: a las 18:00 horas desfilarán propuestas como La sota de Bastos o Don Emérito de los bosques, a las 18:15 y 18:30 horas volverán a salir Grundi y Naoran, y la tarde seguirá con pasacalles a las 19:15 y 19:30 horas, nuevas sesiones de teatro y magia a las 19:45 o 20:00, pasacalles a las 20:30 y 20:45 horas, pasacalles teatrales con Crispín d’Olot sobre las 21:30 horas.

Mientras que, en horario nocturno, los espectáculos y conciertos se distribuyen entre las dos noches: hay un concierto de Naoran a las 22:00 horas en una de las veladas y un concierto de Gálata a las 22:00 horas en la otra; la programación nocturna incluye asimismo espectáculos de grupos teatrales zamoranos y culmina con el desfile de clausura previsto a las 23:00 horas.

Además, la programación matinal y vespertina repite presencia de pasacalles fantástico y musical de Essers, Naoran, Gálata y Grundí en distintos tramos del día, y los espectáculos de calle se alternan con funciones de pequeño formato para público familiar y adulto hasta altas horas.

Porgrama completo

Programa del Mercado Medieval de Zamora 2025

Programa del Mercado Medieval de Zamora 2025

Una cita consolidada en septiembre

El concejal David Gago ha asegurado que la cita cuenta cada año con una gran respuesta por parte del público y de los artesanos, que "han añadido en el calendario su fecha como el mercado de Zamora".

Según ha detallado, el objetivo es "dar estabilidad a la programación en la segunda quincena de septiembre, un periodo con menos actividad cultural".

"Estamos muy contentos con la acogida de los zamoranos y visitantes en este tipo de propuestas", señaló Gago, quien recordó que eventos como la Ventana Market y la Noche Blanca del Románico han demostrado "que el casco antiguo de Zamora es un espacio idóneo para dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad".