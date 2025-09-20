La Diputación de Zamora invertirá 260.000 euros en rehabilitar el Puente de Villaferrueña

La Diputación de Zamora ha aprobado la rehabilitación del Puente de Villaferrueña. Destinará 260.000 euros a la reparación de esta infraestructura histórica que permite cruzar el río Eria al paso por esta localidad zamorana.

La inversión corre a cargo del superávit que la institución provincial registró en 2024. Forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones que fue presentado hace unos meses al Consejo de Alcaldes de la provincia que busca mejorar la red viaria y preservar el patrimonio.

El Puente de Villaferrueña es una infraestructura centenaria y de gran valor histórico. Tiene una longitud de 15 metros y varios de sus elementos serán objeto de una restauración integral.

Entre las acciones previstas está sustituir los elementos de apoyo, reparar desperfectos y reconstruir las juntas de dilatación. También se realizarán mejoras en el hormigón y en todas las estructuras que el puente tiene dañadas por el paso del tiempo.

El proyecto aprobado estará durante 20 días en fase de exposición pública durante la cual cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Concluido este plazo la Diputación de Zamora licitará la obra.