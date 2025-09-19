Aparece la mujer de 76 años desaparecida en Aliste: un vecino la localizó cuando la buscaba con un quad
Su desaparición había sido comunicada a la Guardia Civil a las 14:45 horas, que activó un amplio dispositivo de búsqueda.
Ana, vecina de 76 años de San Juan del Rebollar, en la comarca de Aliste, ha sido localizada este viernes en perfecto estado de salud tras haberse ausentado de su domicilio desde las 12.00 horas.
El operativo ha estado dirigido por el Sargento Comandante del Puesto de Fonfría e incluyó varias unidades de Seguridad Ciudadana y del Seprona.
También han participado en su búsqueda el Grupo Cinológico de Zamora y la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León. Además, se estableció un Puesto de Mando Avanzado con la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.
La colaboración de familiares, vecinos y ciudadanos fue clave para su localización, según apuntan fuentes de la Guardia Civil.
Finalmente, un vecino que buscaba a Ana a bordo de un quad la encontró en un camino próximo a la localidad de San Vitero.