El AVE Galicia-Madrid se detiene en Sanabria por una urgencia sanitaria: un hombre, trasladado en ambulancia

Un hombre ha precisado asistencia sanitaria mientras viajaba en un AVE, desde Galicia a Madrid, este viernes, 19 de septiembre. El incidente ha obligado a paralizar el convoy, hasta la llegada de las asistencias médicas.

El suceso ha sido comunicado al centro coordinador del 112 de Castilla y León, a las 13.30 horas, donde se solicitaba asistencia para un hombre, por encontrarse indispuesto. En un primer momento, el hombre ha sido atendido por un médico, que se encontraba a bordo del tren, hasta la llegada de los servicios de urgencias.

Al lugar se ha desplazado Emergencias Sanitarias del Sacyl y una patrulla de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria. Mientras, los pasajeros del AVE han salido del convoy, hasta reanudar su marcha.

Camilla para atender al hombre indispuesto

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el hombre ha salido del vagón por su propio pie. A causa del incidente, el AVE 4314, ha estado detenido unos 30 minutos, hasta que los sanitarios han atendido al varón y lo han trasladado a un centro sanitario.