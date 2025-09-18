Jesús Jambrina, presidente de asociación judía: "España siempre ha sido antisemita y está en el lado incorrecto"

Noticias relacionadas RTVE y el PSOE endurecen su postura con Israel: presionan a Eurovisión y llaman al boicot del festival gay Brava en Madrid

El profesor Jesús Jambrina lleva doce años estudiando, comunicando y poniendo en valor el legado judío en la provincia de Zamora. Aunque es cubano, su familia desciende de inmigrantes zamoranos y hace una década descubrió que sus ancestros maternos y paternos eran judíos. Algo que le llevó a querer investigar, proteger y divulgar el pasado sefardí en Zamora.

Así fundó el Centro Isaac Campantón, el cual ha celebrado congresos y actividades para recuperar la memoria histórica judía en la Bien Cercada, sobre todo durante la Edad Media. Entre otras cuestiones, la organización consiguió la creación de la Ruta Sefardí, la colocación de una placa en homenaje a León Felipe y su poema 'Auschwitz', en el campus de la Universidad de Salamanca.

Además, en 2021, lograron que el Ayuntamiento de Zamora llevara a cabo la instalación de piedras Stolpersteine en la calle San Torcuato, para recordar a los 23 zamoranos represaliados en los campos de concentración nazis en Austria de Gusen y Mauthausen.

Una colaboración constante y abierta con un Consistorio gobernado por Izquierda Unida, abiertamente propalestino. A tal punto, que el propio alcalde de la capital, Francisco Guarido, ha calificado en multitud de ocasiones que el conflicto entre Israel y Palestina "es un genocidio".

Además, en los próximos días, el Ayuntamiento de Zamora promoverá el hermanamiento con la ciudad palestina de Beit-Jala, en un rechazo frontal al ataque bélico israelí contra Gaza.

Pese a esta clara y contundente postura política del equipo de gobierno zamorano, Jesús Jambrina reconoce que la relación con el Consistorio ha sido "amistosa" y les han apoyado en multitud de actividades organizadas en torno a la historia sefardí de Zamora. "Nunca ha sucedido nada malo, ningún incidente, ni hemos sentido ningún tipo de presión", asegura el profesor.

Pero no parece tener el mismo sentir con el país en general. Jesús Jambrina explica, como experto en historia judía, que "España siempre ha sido antisemita". Este catedrático de español y literatura en la Universidad Viterbo (EEUU) se remonta a la época de la Inquisición, en la cual, recuerda que "este país la hizo florecer".

Manifestantes propalestinos protestan contra la participación del equipo israelí en la Vuelta a España, este domingo en el Paseo del Prado de Madrid. Europa Press

Mantiene que España siempre ha sido un país que ha perseguido a la población judía y que ahora el Gobierno de España "vuelve a estar en el lado incorrecto de la historia", con su postura ante el conflicto bélico de Israel y Palestina.

Para Jesús Jambrina, los incidentes en la Vuelta Ciclista a España, su intento de veto a Israel en Eurovisión y las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificando lo ocurrido en la franja de Gaza como un "genocidio", son "realmente penosas y desacreditan al Ejecutivo español".

Este catedrático acusa al Gobierno de España de mantener una actitud hipócrita con respecto al conflicto palestino-israelí, mientras se suceden otras muchas guerras en el planeta. "Quieren salvar el mundo protestando por este conflicto, como si solo existiera ese, no miran hacia los verdaderos genocidios que ocurren en África o Asia", explica.

Jesús Jambrina que esa actitud de Pedro Sánchez es "antisemita" porque solo se centra en "la defensa que Israel está haciendo para ser un país libre e independiente", mientras no censura por igual otras masacres en el mundo.

Además, el experto en historia sefardí considera que la postura del Gobierno de España es "oportunista, desproporcionada y completamente fuera de la norma del sentido común". Jambrina argumenta que, mientras otros países critican a Israel sin perder "la brújula moral", España "se ha puesto del lado del agresor" y "ha escogido el camino equivocado en la historia".

El profesor sostiene que esta deriva política ha alimentado el antisemitismo en España y en Europa, ofreciendo un espacio a quienes ya lo eran para expresarse abiertamente. "Una cosa es criticar a un Gobierno, y otra estar en contra de la existencia de Israel", añade.

El genocidio en Palestina

Este catedrático y estudioso de la historia sefardí insiste en que no es experto en política y conflictos bélicos y manifiesta su deseo de que las negociaciones de paz "lleguen a un resultado satisfactorio para los todos los implicados e Israel pueda vivir en paz con todos sus vecinos".

Para Jesús Jambrina la realidad sobre Israel está siendo distorsionada "por los medios de comunicación, que copian los mensajes del Gobierno de España, porque están financiados por ellos".

El profesor defiende que el conflicto con Palestina "implica la supervivencia del pueblo judío", en una guerra donde Israel "se está defendiendo" del país vecino, tras el ataque masivo de Hamas del 7 de octubre de 2023, durante el final del Sucot.

Jesús Jambrina insiste en que "se está perdiendo de vista y olvidando" las 1.195 víctimas mortales israelíes y extranjeras durante la lluvia de 5.000 misiles que aterrorizó a la población y que supuso el día más mortífero en la historia de Israel.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel contabilizan 891 soldados caídos durante las operaciones de guerra.

Pero al ser preguntado por las más de 64.600 muertes palestinas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, Jambrina manifiesta que "las guerras siempre tienen víctimas de un lado y del otro".

Un hombre sostiene el cadáver de una niña asesinada por un ataque israelí en Ciudad de Gaza. Ebrahim Hajjaj Reuters

Para este catedrático estos fallecidos diarios en Palestina, bien por ataques bélicos o malnutrición, no son víctimas de un genocidio, sino una respuesta del "escudo de protección" que Israel ha tenido que crear tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

"¿O es que a la gente se le olvida que antes del 7 de octubre ya caían misiles sobre Israel todos los días?", cuestiona. Y compara la situación con un hipotético ataque a España: "¿Qué pasaría si los portugueses entraran y mataran, violaran y secuestraran personas? ¿Se quedaría España con los brazos cruzados?".

Sobre la acusación de genocidio, Jambrina también asegura que "es un concepto mal utilizado" en el caso de Israel porque no se puede hacer dicha acusación "a un país donde viven dos millones de musulmanes y que incluso avisa de sus operaciones bélicas".

Israel es "más que un conflicto bélico"

Jambrina reitera que en Israel también están muriendo personas de distintas religiones y culturas y recalca que "esto no es un problema exclusivamente judío, es un problema de la democracia".

Por eso, el profesor quiere aclarar que Israel es un país "multicultural, democrático, pionero en derechos sociales y con avances reconocidos en tecnología, educación o igualdad", frente a quienes lo reducen solo a un conflicto bélico.

Jambrina recalca que el Centro Campantón "está a favor de la existencia del Estado de Israel y el derecho a defenderse", una posición que, asegura, mantienen desde su fundación hace más de una década.

Jambrina reitera de nuevo que "el 7 de octubre fue un cambio muy importante en la situación, una cosa realmente atroz que no se puede olvidar".

MIlicianos de Hamás con uno de los cadáveres entregados a Israel. Reuters

En su opinión, "el origen del conflicto está en ese día", cuando fueron asesinados 815 civiles israelíes, 379 miembros de las fuerzas de seguridad y 71 extranjeros. "Nada justifica lo que pasó ese día, absolutamente nada", afirma.

Aunque reconoce que la tensión entre israelíes y palestinos viene de décadas atrás, Jambrina sostiene que "ningún conflicto, ninguna situación justifica lo que pasó el 7 de octubre". Por ello insiste en que toda reflexión debe partir de ese punto.