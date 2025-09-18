La Federación bloquea la inclusión de dos clubes zamoranos de fútbol sala en las ligas de Valladolid o Salamanca

El River Zamora FS y el Atlético Benavente han presentado un recurso administrativo por su exclusión de las ligas federadas de Castilla y León en categorías benjamín y alevín.

La decisión deja a cerca de un centenar de niños y niñas sin competir esta temporada en un marco oficial, a pesar de que ambos clubes contaban con el visto bueno de equipos de Valladolid y Salamanca para integrarse en sus ligas.

El presidente del River Zamora FS, Alejandro Pérez, recuerda que hace varias temporadas Zamora ya no tenía liga propia. "Nos ubicaron en la liga de León, que arrancó con seis equipos: La Bañeza, Trepalio, River Zamora, Benavente y Cistierna", explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Alevines del River Sala Zamora

Aquella competición llegó a crecer, pero desapareció cuando los clubes leoneses se borraron por diferencias con la Federación, según apunta el presidente zamorano.

Tras ello, la propia Federación propuso una liga regional con Zamora, Benavente y León, con la opción de incluir a Salamanca. Alejandro Pérez detalla que "se nos prometió que íbamos a jugar, pero hace diez días supimos que esa liga no salía". Los calendarios ya estaban cerrados por la Federación de Castilla y León y Salamanca, dejando fuera a los dos equipos zamoranos.

Los clubes zamoranos señalan que no es posible organizar una liga en Zamora con solo dos equipos. "Al final, los dos clubes que siempre hemos defendido a la Federación nos quedamos en la calle", lamenta Pérez.

El comunicado conjunto denuncia que la decisión supone un "grave perjuicio" para el deporte base en la provincia. Los niños están "sin inscribirse, sin federar en ninguna liga", a pesar de que River Zamora y Atlético Benavente tenían el visto bueno de los equipos de Valladolid y Salamanca para integrarse. "La Federación se ha cuadrado y ha dicho que las ligas provinciales son provinciales", critica Alejandro Pérez.

Los dirigentes de los clubes zamoranos recuerdan que la alternativa ofrecida por la Federación es su participación en los Juegos Escolares. Pero los clubes consideran que "no tienen nada que ver con la competición federada", carecen de continuidad y, en núcleos pequeños, ni siquiera se organizan.

"No es lógico que chavales que entrenan tres veces por semana acaben sin competir en un entorno oficial", defienden. Además, Alejandro Pérez recuerda que esta petición es una práctica habitual en el fútbol 11, en todo tipo de ligas.

Un centenar de niños sin federar

En total, la medida afecta a entre 80 y 90 jugadores, además de sus familias. El River cuenta con unos 35-38 niños en estas categorías y el Atlético Benavente con algo más. Una masa de jugadores vital para la cantera y el futuro de estos clubes.

Pérez advierte que "estas dos generaciones nos iban a sujetar el proyecto a seis o diez años" y alerta de que "esto puede ser la muerte de una generación entera de jugadores de fútbol sala".

Además, la situación llega en un momento de crecimiento del club zamorano. "Es el primer año que hacemos el esfuerzo de unir estructuras. Tanto Benavente como River tenemos todas las categorías, desde la Segunda División femenina hasta chupetines. Esto es un palo muy fuerte", afirma Pérez.

Los clubes zamoranos reclaman una rectificación inmediata por parte de la Federación. Sus presidentes insisten en que se les permita integrarse en las ligas de Valladolid o Salamanca, lo que, además reforzaría incluso la competición. "La liga de Salamanca tiene seis equipos y la de Valladolid ocho. Con dos más se daría más rodaje a todos los niños", explica.

River Zamora FS y Atlético Benavente han presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Castilla y León. "Es la última bala en la recámara. Espero que haya una respuesta en días, no en meses. Pero va a ser difícil porque están enrocados", admite el presidente del River.

Aun así, trasladan un mensaje de tranquilidad a las familias. "Les hemos pedido paciencia. Los niños van a jugar donde sea y como sea, pero intentaremos que sea en las mejores condiciones", concluye Pérez.