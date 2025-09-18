Ernest Urtasun: "Israel está cometiendo un genocidio y no queremos que Eurovisión sirva de blanqueamiento"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, visitan las obras de restauración de la Muralla de Zamora. María Lorenzo Ical

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este jueves en Zamora la decisión de RTVE de no participar en la próxima edición de Eurovisión en caso de que Israel participe. Una medida de presión con la que el también portavoz de Sumar se ha alineado ante el "gran escaparate social" que suponen este tipo de eventos.

"Cuando un país como Israel está cometiendo un genocidio no queremos que Eurovisión sirva de blanqueamiento", ha resaltado el ministro, que estaba acompañado por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), en una visita a las obras de rehabilitación de la muralla de la ciudad.

Urtasun ha recordado que él mismo fue "muy contundente" y solicitó a RTVE que pidiera que el país gobernado por Netanyahu fuera "excluido de Eurovisión", por lo que quiere "celebrar" que la cadena pública haya tomado esta medida, aunque ha añadido que "el Gobierno debe seguir insistiendo".

Para el ministro, según ha destacado, las competiciones culturales y deportivas funcionan como un "gran escaparate social" y ha recordado que así lo ve también y así lo ha manifestado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Igualmente, ha denunciado que el Comité Olímpico Internacional (COI) está "aplicando una doble vara de medir que es absolutamente inaceptable", en relación a la expulsión de Rusia de todas sus competiciones por la invasión a Ucrania y no así con Israel.

"Tienen que explicar por qué aplican dos varas de medir que no son comprensibles ni aceptables a ojos de nadie", ha insistido el ministro de Cultura.

Sobre si van a aprovechar la posición del PSOE con respecto a Palestina para retomar la presión y hacer lo propio con el Sahara, Urtasun ha incidido en que en la política internacional hay una cuestión "fundamental, que es la coherencia".

"Nosotros siempre hemos defendido que una política exterior coherente significa defender el derecho internacional y los derechos humanos en cualquier escenario", ha apuntado.

"Defender la legalidad internacional en todos los escenarios es también defenderlo en el Sahara y con el PSOE hemos sido muy claros", ha remarcado.

Asimismo, ha aprovechado también para lanzar un dardo al PP por su "doble vara de medir" con Rusia e Israel, ya que en Gaza "no defiende la legalidad internacional".

También para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de protagonizar una actuación "absolutamente deleznable" por sus declaraciones y a raíz de la concesión de la medalla de oro de la Comunidad a La Vuelta Ciclista España tras toda la polémica.

"Hay políticos en nuestro país que se están situando del lado de la infamia", ha zanjado en relación a Isabel Díaz Ayuso.

"El diálogo es positivo"

Sobre otras cuestiones, como la interlocución del PSOE con Junts, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura ha asegurado que el "diálogo siempre es bueno" y ha garantizado que "nosotros no tenemos ningún problema".

En esta línea, ha insistido en que es "positivo" todo lo que sean "contactos o reuniones para tratar de sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados".

En cuanto a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, Urtasun ha avanzado que están ya trabajando en su partido con los preparativos y ha garantizado que aquí "hay muchísima gente movilizada, cuadros de primer nivel como el alcalde de Zamora".

Por eso, ha apuntado que por "toda Castilla y León" hay personas que están "jugando un papel fundamental defendiendo esta tierra y estoy seguro que afrontaremos las elecciones en las mejores condiciones".