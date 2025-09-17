Ana Sánchez: "No me presentaré a las elecciones, doy por cerrada mi vinculación al proyecto autonómico del PSOE"

La procuradora zamorana Ana Sánchez, una de las voces más reivindicativas del PSOE en Castilla y León durante las dos últimas décadas, ha confirmado que no se presentará a las elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo de 2026.

Con esta decisión, la socialista cierra su etapa en la política autonómica, aunque seguirá vinculada al partido y representando a Zamora hasta el final de la legislatura. Cabe recordar que ayer, el Partido Popular anunciaba que Castilla y León acudiría a las urnas el próximo 15 de marzo de 2025, como fecha límite para convocar las elecciones autonómicas.

"Soy de decisiones firmes. Fue una decisión muy consecuente y lo mantengo", ha asegurado Sánchez. La dirigente ha señalado que da por "cerrada mi faceta o mi vinculación al proyecto autonómico, pero no al Partido Socialista y mucho menos a la representación de los zamoranos, que ejerceré hasta el último día".

La procuradora considera que la organización cuenta con relevo suficiente. "El Partido Socialista tiene canteras suficientes para hacer frente a lo que tiene que ser una cita histórica, que después de 40 años de gobiernos de derecha se abra una oportunidad", ha asegurado.

Sánchez se ha mostrado convencida de que la ciudadanía espera con impaciencia la convocatoria electoral. "Que convoquen las urnas cuando quieran, que yo creo que los ciudadanos están deseando poder manifestar su opinión", ha apuntado.

En su opinión, los comicios de marzo de 2026 serán "la primera cita de un ciclo electoral de muchos" en el que los militantes socialistas están "absolutamente preparados para ganar".

La política zamorana insistió en que seguirá trabajando hasta el último día de la legislatura actual "representando a los zamoranos y, a partir de ahí, finalizaré mi vinculación a la etapa autonómica".

También ha adelantado que, aunque no se presentará, estará disponible para "echar una mano a aquellos compañeros que efectivamente sí concurran a esas elecciones" con el objetivo de devolver a Castilla y León "la esperanza de ser una tierra de oportunidades y que por fin haya un cambio".

Una trayectoria de dos décadas en la política autonómica

Ana Sánchez, nacida en Zamora en 1977 y licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, inició su carrera política en el Ayuntamiento de la capital, donde fue concejala en dos etapas (1999-2003 y 2007-2011). Dio el salto a la política autonómica en 2003, al ser elegida procuradora por Zamora en las Cortes de Castilla y León, escaño que ha mantenido en distintas legislaturas.

En el ámbito orgánico, ocupó la Secretaría de Organización del PSOE en Castilla y León durante la etapa de Luis Tudanca como secretario autonómico. En el Parlamento autonómico también alcanzó la vicepresidencia segunda de la Mesa de las Cortes, cargo del que dimitió en marzo de 2025 tras un polémico episodio.

Su salida de la vicepresidencia estuvo marcada por un incidente que generó un fuerte impacto político en la Comunidad y del que corrieron ríos de tinta.

Un micrófono abierto en las Cortes de Castilla y León recogió unas críticas suyas, junto a otros procuradores socialistas, hacia la nueva dirección del PSCyL, encabezada por Carlos Martínez, y hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En esa conversación, la zamorana cuestionó la estrategia del partido y calificó algunas propuestas de la dirección como propias de alguien "falto de neuronas".

El episodio provocó un terremoto interno y derivó en que la dirección socialista le pidiera que dejara el cargo institucional.

Finalmente, Ana Sánchez presentó su dimisión y explicó que entendía la militancia "como un proyecto colectivo y no personalista", subrayando que había aceptado la vicepresidencia "para representar a los zamoranos, no para ser vicepresidenta".

Con su decisión de no concurrir en marzo 2026, Ana Sánchez pone fin a más de veinte años de protagonismo en la política autonómica.

Una trayectoria marcada por su defensa de Zamora, su peso orgánico en el PSOE y, también, por un final de etapa precipitado por la polémica, que ella misma ha querido zanjar de manera "firme y consecuente".