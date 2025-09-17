Un crucigrama de dolor y rabia: un impresionante mural recuerda las 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego

El pasado viernes 12 de septiembre comenzó en San Pedro Bercianos, León, la segunda edición de Suco, un festival de arte y tradición que busca reivindicar la cultura rural.

Durante tres días, vecinos, artistas y talleristas de distintos puntos de la península compartieron conferencias, talleres, proyecciones y actividades en comunidad. El encuentro finalizó el domingo 14 de septiembre.

Entre las propuestas destaca el nuevo mural de la zamorana Laura Merayo, titulado 'Arde el rural'. Con esta intervención, la artista quiso realizar una crítica irónica a la gestión de los incendios forestales que han arrasado el oeste peninsular este verano.

Detalle del mural de Laura Merayo

Cabe recordar que durante el pasado mes de agosto han ardido más de 343.000 hectáreas en territorios como Zamora, León, Salamanca, Ourense, Cáceres, Badajoz, Palencia o Lugo.

Por eso, la pintura muestra en su parte superior los nombres de las zonas más afectadas. Y lo hace utilizando un formato inspirado en las portadas de pasatiempos.

En ese espacio aparecen palabras como 'rabia', 'dolor', 'abandono' o 'olvido', que representan el impacto emocional y social de esta catástrofe en los pueblos afectados.

En el lateral izquierdo del mural se reinterpreta una de las imágenes más reconocidas del incendio de Puercas en Zamora. La obra se basa en una fotografía del zamorano Emilio Fraile, donde se observa a una vecina mirando cómo las llamas avanzan hacia el pueblo.

'Arde el rural' quiere dar voz a lo ocurrido y evitar que se olvide. La autora destaca que el arte público, al estar en la calle, está al alcance de cualquier persona que visite San Pedro Bercianos.

La autora explica que, de esta forma, el mural se convierte en un recordatorio permanente de lo sucedido en los montes peninsulares durante este verano.

Detalle del mural de Laura Merayo

La obra de Merayo se centra en reflejar el medio rural, sus tradiciones, su cultura y su folclore. Con ello busca reivindicar su valor frente a la vida en la gran ciudad, según apunta en un comunicado.

Además de este mural, la artista ha dejado su huella en otros lugares de la península, con intervenciones en Guardo, Palencia, Zamora, Benavente, León y Salamanca.