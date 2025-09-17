Los bomberos de la Diputación salvan animales y maquinaria del incendio de una nave en Montamarta

Incendio en una nave agrícola de Montamarta Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zamora

Los bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Extinción de la Diputación de Zamora han salvado una nave agrícola en Montamarta esta madrugada.

Según la información facilitada por la institución provincial, el fuego se declaró ayer por la noche y fue gracias a su rápida actuación que no se han visto afectadas ni la infraestructura de la nave, ni la maquinaria del interior, ni el ganado porcino, que descansaba en el lugar.

En el operativo también estuvo presente la Guardia Civil y los propietarios del inmueble, que colaboraron en las labores de contención del fuego.

Incendio en Benegiles

Esta intervención se suma a la efectuada también ayer, 16 de septiembre, cuando los bomberos de la Zona Centro también acudieron a un fuego declarado en un campo de cultivo, entre los términos municipales de Benegiles y Torres del Carrizal.

Su actuación evitó que se convirtiera en un fuego forestal y se extendiera por la zona.