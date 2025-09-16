La carrera contra el cáncer de Zamora volverá a teñir de verde los espacios más importantes de la ciudad

Foto de familia de la presentación de la Marcha mucho por vivir Zamora

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha presentado la XVII edición de la Carrera Mucho x Vivir Zamora 2025, que se celebrará el domingo 19 de octubre a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Zamora, con Iberdrola como patrocinador principal y el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora.

El evento contará con dos modalidades de participación: la carrera competitiva, con un precio de 11 euros, y la marcha no competitiva, para andarines y bicicletas, con un precio de 10 euros. Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa con diseño exclusivo, hasta agotar las 8.000 unidades disponibles.

La inscripción estará abierta desde el miércoles 17 de septiembre en la sede de la Asociación, y a partir del lunes 29 de septiembre en la caseta municipal de Santa Clara. Los corredores también podrán registrarse a través de la web de Smartchip.

Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León

Este año, la carrera coincide con el Día Mundial del Cáncer de Mama, llevando la campaña de sensibilización bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho'.

La presidenta de la AECC Zamora, María Inmaculada Hernández, ha recordado que lo recaudado en esta carrera va destinado a mejorar los tratamientos, aumentar la supervivencia de los pacientes y elevar su calidad de vida durante y después del proceso, haciendo un llamamiento a instituciones, empresas y ciudadanía para implicarse en la causa.

La AECC se ha fijado el reto de superar un 70% de supervivencia en cáncer gracias a la investigación. Por ello, toda la recaudación de esta carrera se entregará a proyectos de investigación clínica, innovación y apoyo a centros de excelencia.

La carrera competitiva dará salida a las 11:00 horas desde la pista de la Ciudad Deportiva, con llegada cruzando el arco de la AECC. La marcha no competitiva comenzará cinco minutos después, con meta en el parking exterior de la Ciudad Deportiva, donde los participantes recibirán avituallamiento y accederán a la zona del escenario.

El recorrido volverá a cruzar el río Duero, tras la finalización de las obras de reacondicionamiento del Puente de Piedra, pasando por calles emblemáticas como plaza de Cristo Rey, el parque de la Marina, Puente de los Poetas y paseo de los Tres Árboles.

Para la carrera competitiva, se premiará a los tres primeros clasificados de cada categoría, masculinas y femeninas: absoluta, juvenil (12-17 años), senior (18-34), veterano A (35-44), veterano B (45-59) y veterano C (60 años en adelante). La entrega de premios se realizará a las 12:30 horas en el escenario del parking exterior.

Los dorsales podrán recogerse el sábado 18 de octubre en la Caseta Municipal de Santa Clara de 17:00 a 20:00 horas, y el mismo día de la carrera desde las 9:30 hasta 15 minutos antes de la salida. Los corredores que se inscriban por la web recibirán su camiseta al retirar el dorsal, si quedan existencias disponibles.

Tras la finalización de la carrera, los participantes podrán disfrutar de masterclass de yoga a las 11:45 horas y de zumba a las 13.00 horas, además de la entrega de premios.

La AECC agradece la colaboración de patrocinadores, medios y ciudadanos, con el objetivo de lograr un nuevo récord de participación y recaudación en la lucha contra el cáncer.