Zamora forma a los programadores de videojuegos del futuro en un curso gratuito para jóvenes de 8 a 16 años

El Ayuntamiento de Zamora ha abierto el plazo de inscripción para un curso de programación de videojuegos dirigido a jóvenes de entre 8 y 16 años. La formación comenzará en octubre y se prolongará hasta mayo, con sesiones los miércoles y jueves en el aula de ordenadores de La Alhóndiga.

El programa contempla un total de 64 clases, con 96 horas de formación práctica. Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos y arrancará a las 17.15 horas. El curso será impartido por la famosa empresa zamorana de videojuegos Gamez-Studio.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha destacado durante su presentación que la iniciativa "aúna educación, innovación y oportunidad de futuro para nuestros jóvenes".

Sara de la Higuera también ha detallado que el curso pretende ser una puerta de entrada de estos jóvenes a la tecnología, fomentando "el pensamiento computacional, la capacidad para analizar problemas y a diseñar soluciones lógicas".

La actividad forma parte del III Plan Municipal de Juventud y se centrará en el aprendizaje a través de la aplicación Construct3. Además, los participantes podrán mostrar sus conocimientos en la JAM de desarrollo de juegos que se celebrará en el CyL Games Show.

De la Higuera ha resaltado que el curso permitirá a los menores "desarrollar personajes, historias y mundos propios mientras desarrollan competencias Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), impulsando su creatividad y el trabajo en equipo".

La concejala finalizaba asegurando que con este tipo de proyectos "Zamora se posiciona a la vanguardia de la educación innovadora, conectando a nuestros jóvenes con posibilidades de aprendizaje y desarrollo".

Las inscripciones se pueden realizar a través del formulario disponible en la web municipal, en el enlace formulario de inscripción.

Una salida laboral con mucho futuro y en ascenso

Por su parte, el gerente de la empresa, Iván Gómez, quiso destacar en la presentación las interesantes salidas profesionales que ofrece la programación de videojuegos.

El empresario zamorano ha recordado en la presentación que se trata de un sector "destacado dentro de la industria del ocio" y que puede situar a Zamora como referencia en este ámbito.

Según el último informe de la Asociación Española de Videojuegos, esta industria ha generado más de 11.000 empleos directos en 2024 y tiene una proyección de 13.000 puestos para 2025.

El mercado español facturó 2.408 millones de euros en 2024, representando un crecimiento del 3% anual y posicionando a España como el tercer mercado europeo más importante en la industria, tal y como apunta Aevi.

Este mismo anuario de 2024, indica que España cuenta con 386 empresas de videojuegos y aproximadamente 70 grupos independientes (indies) en activo, concentrándose principalmente en Madrid, Barcelona y Andalucía.

El sector genera empleo directo para más de 11.000 personas y miles adicionales de forma indirecta. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, cuando en 2021 el sector empleaba a 8.833 profesionales y en 2022 a 9.893.